Es brennt beim Brinkumer SV Nach Trainer-Entlassung: zahlreiche Kündigungen

Wie der 40-jährige Trainer berichtet, traf ihn die Kündigung völlig unvorbereitet. Am 13. Dezember habe er ein Einschreiben in seinem Briefkasten vorgefunden, in dem ihm mitgeteilt wurde dass er mit sofortiger Wirkung seines Amtes enthoben sei. "Darüber bin ich einfach sprachlos, zumal ich dreieinhalb Jahre alles für den Verein gegeben habe. Das ist schon echt bitter." Warum die Trennung auf eine solch unpersönliche Weise vollzogen wurde kann sich Gabel nicht erklären: "Ich habe keine Ahnung, beim besten Willen nicht."

Mike Gabel hatte die erste Herrenmannschaft des Brinkumer SV zu Beginn der Saison 2019/2020 übernommen. Seine erste Spielzeit als Chefcoach am Brunnenweg wurde nach 21 Spielen aufgrund der COVID19-Pandemie abgebrochen, zum Zeitpunkt des Abbruchs belegte seine Mannschaft den dritten Platz der Bremen-Liga. Auch die Saison 2020/2021 fiel dem Corona-Virus zum Opfer. Als nach nur acht Spielen die Saison abgebrochen wurde stand Mike Gabels Mannschaft ungeschlagen an der Tabellenspitze. Im Lotto-Pokal, der trotz den Ligaabbruchs zu Ende gespielt wurde, schaffte es seine Mannschaft sogar bis ins Finale und unterlag dort gegen den Bremer SV nur knapp mit 1:2. Die Saison 2021/2022 konnte erstmals wieder vollständig ausgespielt werden, Mike Gabels Brinkumer SV wurde Vizemeister und drang im Pokal immerhin bis ins Halbfinale vor.

Nachfolger stand wohl schon länger fest

So glänzend dieser Blick in die Vergangenheit auch ist, so trist ist die Gegenwart. Brinkum gehört in der Bremen-Liga zu den Negativ-Überraschungen der aktuellen Saison, der amtierende Vizemeister überwintert nur auf Platz zehn, im Lotto-Pokal musste man bereits in der zweiten Runde nach einer Niederlage im Elfmeterschießen gegen Regionalliga-Absteiger FC Oberneuland die Segel streichen. Zweieinhalb Wochen nach diesem Pokal-Aus verlor Brinkum mit 0:3 beim TuS Schwachhausen. Im Anschluss an dieses Spiel tätigte Gabel mehrere wütende Aussagen, die er heute bereut: "Ich habe schlecht, zu emotional reagiert. Das war ein Fehler." Vermutlich haben die Verantwortlichen des Brinkumer SV um Manager Jörg Bender ab diesem Zeitpunkt bereits einen Nachfolger für Gabel gesucht.

Knapp zwei Monate später holte der Brinkumer SV einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg bei Tabellenführer SG Aumund-Vegesack, wodurch sich die allgemeine Gemütslage deutlich aufhellte. Was Gabel und auch die Mannschaft zu jenem Zeitpunkt noch nicht wussten: im Stadion Vegesack war auch Kevin Köhler anwesend, der erst kurze Zeit zuvor als Trainer beim Ligakonkurrenten TuS Komet Arsten zurück getreten war. Erst am vergangenen Donnerstag soll die Brinkumer Mannschaft durch eine durchgesickerte WhatsApp-Nachricht erfahren haben, dass Kevin Köhler ihr neuer Trainer werden soll, so berichtet es die Kreiszeitung.