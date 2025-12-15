Erstligist leistet sich einen prominenten Trainer

BSC Old Boys: Jacobacci für Roth. Der BSC Old Boys stellt die Weichen im Kampf um den Klassenerhalt neu und verpflichtet Maurizio Jacobacci als Cheftrainer. Der 62-Jährige übernimmt das Amt von Julien Roth. Die Basler, die in der Erstliga-Gruppe 2 unter anderem auch auf die U21 der Grasshoppers treffen, überwintern als Tabellenletzter und stehen entsprechend unter Druck. Brisant ist die Personalie auch mit Blick auf Jacobaccis jüngste Vergangenheit: Bis im November stand er noch bei Gruppengegner Langenthal an der Seitenlinie, ehe es dort nach der Vorrunde zur Trennung kam. Nun soll seine Erfahrung den Old Boys im Abstiegskampf weiterhelfen.

FC Ramsen: Kalludra übernimmt für Max als Trainer. Der FC Ramsen trennt sich nach nur sechs Monaten von Trainer Marc Max. "Der Grund ist das gebrochene Vertrauensverhältnis von Vorstand und Mannschaft zu ihm", schreibt der Verein in einer Mitteilung. Max' Nachfolger heisst Ardian Kalludra und beim FCR auch schon als Juniorentrainer tätig. Kalludra wird von Lars Wasem, Marcel Gnädinger und Durim Hasanmetaj als Assistenztrainer unterstützt. Der Schaffhauser Drittliga-Verein überwintert in der Gruppe 5 auf dem 9. Platz. Die Abstände zu den unteren Tabellenplätzen sind jedoch gering, sodass die Saison noch viele Wendungen nehmen könnte.