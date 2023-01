Erster Test im neuen Jahr FC Homburg: Gegen luxemburgischen Erstligisten am Waldstadion

Der FC Homburg startet am Samstag um 14 Uhr auf einem Trainingsplatz am Waldstadion mit einer Testpartie gegen Union Sportive Hostert ins neue Jahr.

Das für kommenden Samstag, den 28. Januar, angesetzte Testspiel des FC 08 Homburg gegen Union Sportive Hostert kann wie geplant stattfinden. Anstoß ist um 14 Uhr auf der Dr. Theiss Sportanlage am Homburger Waldstadion.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage war zunächst nicht sicher, ob der Platz am Waldstadion bespielbar und das angesetzte erste Testspiel der Wintervorbereitung der Homburger stattfinden kann. Unsere Spieler und das Trainer- und Betreuerteam haben in den vergangenen beiden Tagen jedoch ganze Arbeit geleistet und gemeinsam den Trainingsplatz vom Schnee befreit, sodass das Vorbereitungsspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten am Samstag stattfinden kann. Anstoß gegen Union Sportive Hostert ist um 14 Uhr auf der Dr. Theiss Sportanlage am Waldstadion.