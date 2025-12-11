Erste Trainerentscheidungen zur Winterpause gefallen

Ende Oktober trat bei Zweitdivisionär Lasauvage Manuel Madureira von seinem Trainerposten zurück. Seitdem war dessen Co-Trainer Joao Paulo Novais de Freitas im Amt. Nun wird jemand anders neuer Cheftrainer beim FC Minière: wie uns von ihm selber mitgeteilt wurde, hat am Dienstag der unlängst beim CS Oberkorn entlassene Frédéric Di Biase den Posten in Lasauvage übernommen.

US Esch

Unterdessen muss sich Ligarivale US Esch auf die Suche nach einem neuen Übungsleiter begeben. „Eigentlich sollte ich schon seit Längerem aufhören, doch aus Respekt gegenüber dem Sportdirektor blieb ich. In einer Saisonpause kann man keine zehn oder zwölf Spieler wechseln. Es ist einfacher, einen Trainer zu ersetzen. Nun habe ich mich nach Rücksprache mit dem Verein dazu entschieden, mich zurückzuziehen. Ich gehe diesen Schritt vor allem im Interesse der Mannschaft“ erklärte Mourad Boukellal, der den Gedanken an einen Rücktritt eigenen Angaben zufolge u.a. auch aus familiären Gründen bereits länger im Sinn hatte, FuPa gegenüber. Über einen möglichen Nachfolger liegen z.Z. noch keine Informationen vor.