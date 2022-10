Erneute Punkteteilung – TSV Loffenau v.s. FV Ottersdorf 0:0

So., 02.10.2022, 15:00 Uhr

Zwei Halbzeiten, zwei Gesichter das beschreibt in vier kurzen Worten, wie unterschiedlich das Spiel verlief.

In der ersten Halbzeit lief wenig zusammen, geprägt von Fehlern in den eigenen Reihen kam Loffenau zu einigen Chancen, konnte aber keine davon in etwas Zählbares umwandeln.

Im weiteren Spielverlauf waren es dann unter anderem unser Schlussmann Leon Trippner und unser Verteidiger Gabriel Rastätter die in höchster Not zur Stelle waren.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wussten die Jungs dann auch wieder Akzente zu setzen und die Fehler der ersten Halbzeit abzustellen.

So kam man selber zu einigen Chancen, dieses Spiel für sich zu entscheiden, jedoch schien das Tor vernagelt zu sein. Auf keiner der beiden Seiten sollte der Ball den Weg ins Tor finden und so endete eine Partie, die leicht hätte 4:4 ausgehen können, am Ende mit 0:0.

Beide Seiten hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, unterm Strich steht ein Punkt, bei dem erneut mehr drinnen gewesen wäre.