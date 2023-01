Erfahrener Coach für die SC Opel-Frauen Holger Winkler übernimmt Rüsselsheimer Regionalliga-Fußballerinnen +++ Pläne über Saison hinaus

Muss das Team dabei künftig auf Carina Jager verzichten, die studienbedingt erst mal nicht mehr zur Verfügung steht, konnte in Dilara Acar ein Neuzugang gefunden werden. Die 25 Jahre alte Stürmerin wechselt vom Ligakonkurrenten FSV Hessen Kassel an den Sommerdamm. Zudem steigt Selena Botthof nach ihrem Armbruch im Oktober nun wieder ins Training ein. Charline Paul muss dagegen wegen eines Bandscheibenvorfalls weiter noch länger pausieren.

„Ich stehe hier für einen Neuanfang, der über die Saison hinausgeht“, erklärte der Polizist im Ruhestand. Realistisch betrachtet, sieht er bei erst einem Punktgewinn aus 13 Spielen nur noch minimale Chancen auf den Klassenerhalt in der Regionalliga. Doch will Winkler „mit neuer Motivation“ den Rest der Saison positiv angehen und den Rüsselsheimerinnen nach ihrer langen Niederlagenserie „wieder Spaß am Spiel“ vermitteln.

Am 16. Januar will Holger Winkler mit der Vorbereitung beginnen. „Da geht es um ein schnelles Kennenlernen. Und wir müssen erst mal was für die Fitness tun“, sagt der Coach. Beim nächsten Rundenspiel am 5. März (11.30 Uhr) im Kellerduell gegen den SV Frauenbiburg haben die Opel-Frauen dann gleich die Gelegenheit, mit dem ersten Saisonsieg den letzten Platz abzugeben.

Mannschaftsrat in Entscheidung eingebunden

In die Entscheidung der Trainerauswahl war übrigens auch der Mannschaftsrat eingebunden. Von insgesamt 30 Interessenten, die sich auf eine Anzeige in der Trainerbörse des DFB gemeldet hatten, zogen sich zwar schnell viele wieder zurück. Wie Ralf Seebold beteuert, „können wir als Underdog der Liga nicht mit einem großen Trainergehalt locken“. Am Ende gab es schließlich Gespräche mit vier Kandidaten. Danach entschieden sich Seebold und der Mannschaftsrat für Holger Winkler, mit dem auch über die Saison hinaus geplant wird.