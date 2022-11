ERDINGER Weißbier: Zweikampf spitzt sich zu in Münchens Kreisklassen ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchener Kreisklassen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Das Rennen um die 15 Kästen ERDINGER entwickelt sich mehr und mehr zu einem Zweikampf zwischen Sven Scheurer und Mehmet Ayvaz. Der großgewachsene Scheurer von der SV-DJK Taufkirchen hat nach 14 Spieltagen bereits 24 Treffer erzielt und ist nach wie vor Spitzenreiter in den Münchner Kreisklassen. Gegen den FC Dreistern netzte 25-Jährige, der auch schon in der Landesliga kickte, zum 3:1-Endstand ein und lässt seine Taufkirchner damit weiterhin vom Aufstieg träumen.

Nur ein Treffer weniger auf dem Konto hat Anadolu-Stürmer Mehmet Ayvaz. Nach seinem Dreierpack gegen TSV 1860 München IV legte Ayvaz direkt nach und erzielte einen Treffer. Die Niederlage gegen die SpVgg Thalkirchen konnte der 25-Jährige zwar nicht verhindern – seine beeindruckende Torserie konnte er aber ausbauen. Im elfen Spiel in Serie traf Ayvaz für den Tabellensiebten der Kreisklasse 3.

Ebenfalls in der Kreisklasse 3 aktiv ist auch Daniel Krajina, der in den vergangenen Wochen etwas den Anschluss an das Spitzenduo verlor. Mit dem Croatia München ist der Stürmer aber nach wie vor auf dem Weg in Richtung Kreisliga. Davon träumt auch Arnbachs Daniel Breitenberger. Der TSV feierte am Sonntagnachmittag einen beeindruckenden 5:0-Heimerfolg, in dem Breitenberger gleich drei Mal traf.

Torschützenliste:

1. Sven Scheurer, SV-DJK Taufkirchen, Kreisklasse 5: 24 Tore

2. Mehmet Ayvaz, Anadolu Bayern, Kreisklasse 3: 23 Tore

3. Daniel Krajina, FC Croatia München, Kreisklasse 3: 17 Tore

3. Daniel Breitenberger, TSV Arnbach, Kreisklasse 1: 17 Tore

5. Abdou Jarmaine, TSV 1860 München IV, Kreisklasse 3: 16 Tore

5. Ahmed Karahasan, FC Bosna H. München, Kreisklasse 4: 16 Tore

7. Maick Antonio, FC Unterföhring II, Kreisklasse 2: 15 Tore

7. Andreas Weber, TSV Großhadern II, Kreisklasse 3: 15 Tore

7. Andreas Hercog, TSV Grasbrunn-Neukeferloh, Kreisklasse 6: 15 Tore

10. Lukas Kretzschmar, SpVgg Höhenkirchen, Kreisklasse 6: 14 Tore

10. Peter Lettenbauer, TSV 1860 München III, Kreisklasse 4: 14 Tore