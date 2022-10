ERDINGER Weißbier: Süß in den A-Klassen der Frauen nicht zu stoppen ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen-A-Klassen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Fünf Spiele, fünf Siege, Tabellenplatz eins: Das ist die Ausbeute der SG SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen II in der Anfangsphase der Saison 2022/2023 in den A-Klassen der Frauen. Top-Tojägerin Katharina Süß ist ein Grund, warum es so gut läuft: Sie hat nach fünf Spielen bereits 15 Treffer auf ihem Konto und konnte auch dieses Wochenende mit einem Doppelpack zum Sieg beitragen.

Ärgste Verfolgerin ist Sophia Hasenkopf. Die Stürmerin des SV Neukirchen/Teisenberg erzielte beim 4:0-Heimerfolg über den TSV Babensham/TSV Eiselfing II den wichtigen 1:0-Führungstreffer in der dritten Minute und leitete den Sieg ein.

Teamkollegin Barbara Stockinger ging allerdings leer aus. Sie bleibt damit zum zweiten Mal in Folge torlos und steht damit weiter bei neun Toren auf Platz drei im Rennen um die 15 Kisten ERDINGER Weißbier

Torschützenliste:

1. Katharina Süß, SG SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen II, A-Klasse 2: 15 Tore

2. Sophia Hasenkopf, SV Neukirchen/Teisenberg, A-Klasse 4: 11 Tore

3. Barbara Stockinger, SV Neukirchen/Teisenberg, A-Klasse 4: 9 Tore

4. Teresa Lechner, TSV Poing, A-Klasse 1, 7 Tore

5. Sonja Ziegler, SG Haar / Grasbrunn II, A-Klasse 1: 6 Tore