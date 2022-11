ERDINGER Weißbier: Scheurer und Ayvaz ziehen in KK München davon ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchener Kreisklassen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Was ist das für ein Wahnsinns-Zweikampf um die 15 Kästen ERDINGER in den Kreisklassen München. Sven Scheurer von der SV-DJK Taufkirchen erzielte beim 5:1-Auswärtserfolg über den TSV Trudering München seine Saisontreffer 25, 26 und 27 und bleibt damit vorne im Rennen um die 15 Kisten ERDINGER Weißbier.

Dass er nach einem Dreierpack seinen Platz an der Spitze jetzt aber teilen muss, hätte er nicht gedacht. Aber sein ärgster Konkurrent Anadolu-Stürmer Mehmet Ayvaz schoss den SV Planegg-Krailing im Alleingang ab und erzielte alle vier Tore beim 4:0-Auswärtssieg. Damit hat er in den letzten drei Spielen acht Treffer erzielt und zieht mit Scheurer gleich. Nach der Winterpause, die jetzt nach diesem Spieltag angefangen hat, geht der Zweikampf also genauso spannend weiter.

Die beiden Verfolger Daniel Krajina und Daniel Breitenberger. verlieren so langsam den Anschluss an das Spitzenduo. Beide konnten zwar je einmal treffen und haben jetzt je 18 Tore auf dem Konto, durch die Performance des Spitzenduos sind es aber inzwischen neun Tore Abstand.

Torschützenliste:

1. Sven Scheurer, SV-DJK Taufkirchen, Kreisklasse 5: 27 Tore

1. Mehmet Ayvaz, Anadolu Bayern, Kreisklasse 3: 27 Tore

3. Daniel Krajina, FC Croatia München, Kreisklasse 3: 18 Tore

3. Daniel Breitenberger, TSV Arnbach, Kreisklasse 1: 18 Tore

5. Ahmed Karahasan, FC Bosna H. München, Kreisklasse 4: 17 Tore

5. Lukas Kretzschmar, SpVgg Höhenkirchen, Kreisklasse 6: 17 Tore

7. Abdou Jarmaine, TSV 1860 München IV, Kreisklasse 3: 16 Tore

7. Andreas Weber, TSV Großhadern II, Kreisklasse 3: 16 Tore

7. Peter Lettenbauer, TSV 1860 München III, Kreisklasse 4: 16 Tore

10. Maick Antonio, FC Unterföhring II, Kreisklasse 2: 15 Tore und ein weiterer Spieler mit 15 Toren