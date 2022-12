ERDINGER Weißbier: Hasenknopf geht als Führende in die Pause in Fr-AK. ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Süd der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In den A-Klassen Münchens gibt es in dieser Woche keine Veränderungen auf dem Stockerl. Fast alle A-Klassen sind in der Winterpause, nur die A-Klasse 01 im Kreis München spielte noch den letzten Spieltag aus.

Sophia Hasenkopf geht damit als Spitzenreiterin mit 20 Treffern in die Winterpause, dicht gefolgt von Katharina Süß, die 19 Tore auf ihrem Konto hat. Dahinter rangiert Lena Fink mit 15 Treffern auf Platz drei.

Auch noch Chancen auf die 15 Kisten ERDINGER Weißbier hat Nina Rieder, die hat 14x ins Schwarze getroffen. Dieselbe Anzahl hat jetzt auch Teresa Lechner vom TSV Poing, sie erzielte vergangenes Wochenende einen Treffer bei der 2:8-Niederlage gegen den SV München Laim.

Torschützenliste:

1. Sophia Hasenknopf, SV Neukirchen/Teisenberg, A-Klasse 4: 20 Tore

2. Katharina Süß, SG SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen II, A-Klasse 2: 19 Tore

3. Lena Fink, SV 1863 Unterneukirchen, A-Klasse 4: 15 Tore

4. Nina Rieder, SG Attenkirchen/Hörgertshausen, A-Klasse 5: 14 Tore

4. Teresa Lechner, TSV Poing, A-Klasse 1, 14 Tore

6. Sonja Ziegler, SG Haar / Grasbrunn II, A-Klasse 1: 13 Tore

7. Barbara Stockinger, SV Neukirchen/Teisenberg, A-Klasse 4: 12 Tore

8. Hannah Hüller, SG Babensham/Eiselfing, A-Klasse 4: 11 Tore

9. Laura König, SV Neukirchen/Teisenberg, A-Klasse 4: 9 Tore

10. Linda Penski, SG Haar/Grasbrunn II, A-Klasse 1: 8 Tore und sieben weitere Spielerinnen mit acht Treffern