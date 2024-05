ERDINGER Weißbier: Gewinnt das SVM-Meister-Duo sogar 30 Tragerl?

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2023/24. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der SV Manching hat am 27. Spieltag die Meisterschaft klargemacht und steigt in die Landesliga auf. Sebastian Graßl ging zwar beim 2:1 gegen den FC Schwabing leer aus, bleibt aber mit 17 Treffern an der Spitze.

Auch Giacino Sibilia blieb beim Duell gegen den Meister ohne eigenen Treffer. Für Schwabing traf Kharreem Zelmat, der jetzt bei 14 Saisontoren steht. Teamkollege Sibilia hat drei Tore mehr auf dem Konto.

Rainer Meisinger hat jetzt auch 17 Mal ins Schwarze getroffen. Bei der Meisterkrönung gegen Schwabing verwandelte er einen Elfmeter zum 2:1-Endstand. Der SVM darf zum Saisonabschluss jetzt sogar auf 30 Tragerl ERDINGER Weißbier hoffen. Bleiben Meisinger und Graßl gleichauf und stehen nach dem 30. Spieltag in der Torjägerliste ganz oben, werden beiden Knipser ausgezeichnet.

Torschützenliste:

1. Sebastian Graßl, SV Manching: 17 Tore

1. Giacinto Sibilia, FC Schwabing München: 17 Tore

1. Rainer Meisinger, SV Manching: 17 Tore

4. Christian Häusler, SC Grüne Heide Ismaning: 16 Tore

5. Fabian Neumayer, SV Manching: 15 Tore

5. Martin Angermeir, SV Nord München-Lerchenau: 15 Tore

7. Didier Nguelefack, BC Attaching: 14 Tore

7. Abdel Abou-Khalil, SV Manching: 14 Tore

7. Khareem Zelmat, FC Schwabing München: 14 Tore

10. Peter Zeussel, SV Nord München-Lerchenau: 13 Tore

Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.

Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?

Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!