ERDINGER Weißbier: Fünf-Minuten-Hattrick – John an der Spitze der BOL ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Süd der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit einem beeindruckenden Viererpack schießt sich die Langengeislingerin Julia John an die Spitze des Torjäger-Rankings in der Bezirksoberliga. Nach dem 2:1 Anschlusstreffer sorgte die FCL-Stürmerin durch einen lupenreinen Hattrick in den letzten fünf Minuten des Spiels für den 4:4 Endstand gegen den SV Saaldorf.

Damit konnte John mit Katharina Frankl gleichziehen, die am Wochenende mit dem BCF Wolfratshausen spielfrei hatte.

Das Rennen um die 15 Kästen ERDINGER entwickelt sich auch dank Carina Schreiner nun doch zu einem richtig spannenden Rennen. Die Angreiferin vom FSV Höhenrain schoss mit einem Doppelpack ihre Mannschaft im Alleingang zu drei Punkten gegen die SpVgg Hebertshausen und lauert mit nun acht Treffern hinter John und Frankl.

Torschützenliste:

1. Katharina Frankl, BCF Wolfratshausen: 9 Tore

1. Julia John, FC Langengeisling, 9 Tore

3. Carina Schreiner, FSV Höhenrain, 8 Tore

4. Marie Arndt, BCF Wolfratshausen: 5 Tore

4. Carolin Koston, SV RW Überacker, 5 Tore

4. Carmen Drescher, FC Langengeisling: 5 Tore

4. Erin Aboelnour, TSV Neuried: 5 Tore

8. Andrea Bichler, MTV Diessen/Ammersee: 4 Tore

8. Selvije Maloku, TSV Neuried: 4 Tore

8. Michelle Refeld, FC Langengeisling, 4 Tore und eine weitere Spielerin mit vier Toren