ERDINGER Weißbier: 10:0! Hüller-Fünferpack in der A-Klasse ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Süd der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In den A-Klassen Münchens gibt es in dieser Woche keine Veränderungen auf dem Stockerl. Sophia Hasenkopf bleibt nach ihrem Hattrick vergangene Woche bei 20 Saisontreffern. Die Top-Torjägerin und ihr SV Neukirchen befinden sich bereits in der Winterpause. In ihrer Liga konnte dafür Hannah Hüller auf sich aufmerksam machen. Beim 10:0-Kantersieg der SG Babensham/Eiselfing traf die Angreiferin gleich fünf Mal und springt damit in die Top Ten der A-Klassen. Aufgrund der neun Tore Rückstand hat Hüller aber eher Außenseiterchancen im Rennen um die 15 Tragerl ERDINGER.

Eng werden könnte es in der Rückrunde noch, wenn Katharina Süß und Lena Fink im neuen Jahr ähnlich abliefern wie in der Hinrunde. Beide Torjägerinnen sind aber erst wieder Ende März wieder im Einsatz.

Torschützenliste:

1. Sophia Hasenkopf, SV Neukirchen/Teisenberg, A-Klasse 4: 20 Tore

2. Katharina Süß, SG SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen II, A-Klasse 2: 19 Tore

3. Lena Fink, SV 1863 Unterneukirchen, A-Klasse 4: 15 Tore

4. Nina Rieder, SG Attenkirchen/Hörgertshausen, A-Klasse 5: 14 Tore

5. Teresa Lechner, TSV Poing, A-Klasse 1, 13 Tore

5. Sonja Ziegler, SG Haar / Grasbrunn II, A-Klasse 1: 13 Tore

7. Barbara Stockinger, SV Neukirchen/Teisenberg, A-Klasse 4: 12 Tore

8. Hannah Hüller, SG Babensham/Eiselfing, A-Klasse 4: 11 Tore

9. Laura König, SV Neukirchen/Teisenberg, A-Klasse 4: 9 Tore

10. Linda Penski, SG Haar/Grasbrunn II, A-Klasse 1: 8 Tore und vier weitere Spielerinnen mit acht Treffern