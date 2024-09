EP: Käerjeng weiter ohne Fehl und Tadel

Die Begegnung zwischen den beiden Traditionsvereinen Ettelbrück und Beggen begann fast mit einem Paukenschlag, als Gästespieler Andrade aus rund 18 Metern die Latte traf, der Ball von dort an den Pfosten sprang und schließlich aus dem Kasten heraus. Danach wurde Etzella aber besser, nach einer Viertelstunde scheiterte Monteoiro Mesquita mit einem Volley an Bongart. Das 1:0 fiel kurz vor der Pause, als Beggen einen Ball kurz vor der Mittellinie unterschätzte und Rapaille sich das Leder schnappte, um per Solo zum 1:0 auf und davon zu ziehen (40.‘). Die Gastgeber hätten noch erhöhen können, doch ein Abschluss von Bréant wurde in Ecke abgewehrt.

Die Anfangsphase der 2.Halbzeit gehörte klar den Hausherren, die es aber verpassten, für klare Verhältnisse zu sorgen. Fortes Neves verpasste das 2:0 am rechten Pfosten nach scharfer Hereingabe um Haaresbreite, Rapaille und Monteiro Mesquita fehlte es an der nötigen Präzision in ihren Abschlüssen. Erstgenannter hatte in der 76.‘ die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber an einem tollen Reflex des Gästetorwarts. So blieb es spannend und kurz vor Schluss gelang Beggen, das gegen Ende den frischeren Eindruck machte, das 1:1, als der aufgerückte Guenoun im Anschluss an einen Freistoß von der linken Seite aus dem Gewühl heraus per Nachschuss ausgleichen konnte (1:1, 87.‘).