Entscheidung um Ex-BVB-Star Bender in Unterhaching wohl gefallen

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga Bayern tüftelt die SpVgg Unterhaching an der Zukunft. In die Personalie Sven Bender kommt Bewegung rein.

Unterhaching – Die Saison 2024/25 hat ihre Spuren bei der SpVgg Unterhaching hinterlassen. „Es war einfach eine beschissene Saison, mit allem, was dazugehört“, fasste Kapitän und Sportdirektor Markus Schwabl das Abstiegsjahr zusammen. Gleichzeitig stellt Schwabl klar: Er will weitermachen in Unterhaching und den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Wichtig dafür: Die Trainerpersonalie, in die jetzt offenbar Bewegung reinkommt.

Ex-BVB-Spieler Sven Bender soll bei Unterhaching bleiben – SpVgg winkt üppige Transfersumme