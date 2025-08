Entscheidung: Rodrigues fliegt aus Nationalmannschaft

Wie die FLF am späten Vormittag mitteilte (s.u.), ist Gerson Rodrigues bis auf Weiteres nicht mehr Teil der luxemburgischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Das Ansehen des Luxemburger Fußballs und all seiner Mitglieder sei durch die „Affäre Gerson Rodrigues“ in Mitleidenschaft gezogen worden.

Der Verband hebt hervor, dass dieses Ansehen des Verbandes und seiner Mitglieder über jeglicher Individualität und sportlichem Wert stehe. Die FLF habe Rodrigues laut dem Presseschreiben Ratschläge erteilen wollen, denen der künftige Thailand-Legionär nicht nachgekommen sei.