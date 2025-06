Luxemburg verliert nach mäßigem Auftritt gegen Slowenien

Trotz der Abwesenheit einiger Schlüsselspieler, darunter Sloweniens Star Sesko oder Luxemburgs Martins und Moris, zeigten beide Mannschaften zu Beginn Engagement. Luxemburg hatte früh die erste große Chance: der umstrittene Rodrigues, der bei der Durchsage der Aufstellungen wenig bis kaum Applaus im Gegensatz zu seinem Teamkollegen bekam, zog aus der Distanz ab, doch der slowenische Torhüter konnte den strammen Schuss über die Latte lenken. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit verflachte das Spiel, und die meisten Aktionen fanden im Mittelfeld statt. Kurz vor der Pause folgte dann der Schock für die Gastgeber: Stojanovic drang in den Strafraum ein und passte flach in die Mitte, wo Svetlin den Ball mit der Hacke ins lange Eck beförderte (0:1, 44.')

Nach Wiederbeginn drängte Luxemburg auf den Ausgleich. Rodrigues war erneut gefährlich, sein Freistoß verfehlte das Tor jedoch knapp. Die Luxemburger zeigten mehr Einsatz, doch die slowenische Abwehr hielt stand. In der zweiten Halbzeit hatte Slowenien ebenfalls eine gut Chance, ein Kopfball von Bijol ging über das Tor. Luxemburg drückte in den letzten Minuten, Carlson hatte die beste Gelegenheit, doch sein Kopfball wurde stark pariert. Trotz aller Bemühungen blieb es beim knappen 0:1. Die 7508 Zuschauer erlebten ein lange zähes Spiel.

Ordner entfernen Protest-Banner

Im Verlauf der 1.Halbzeit schritt der Sicherheitsdienst ein und entfernte kritische Banner, u.a. eines mit der Aufschrift „Rout Kaart fir Gewalt géint Fraen“ und eines mit „Schumm dech FLF“ sowie weitere. Laut Medienangaben soll dabei eine Frau verletzt, aber auch ein Sicherheitsbeamter angegriffen worden sein.

Als Auftrag hatten die Ordner scheinbar nur, ein fälschlicherweise als „Fick FLF“ identifiziertes Banner abzumachen. Die restlichen konfiszierten Plakate habe man den Angaben zufolge eigenmächtig und ohne Order von der FLF eingezogen.

Wegen der Nominierung des verurteilten Gewalttäters Gerson Rodrigues protestierten einige Fans als auch Aktivisten gegen Gewalt an Frauen und an der Vorgehensweise des luxemburgischen Fußballverbandes in diesem Fall. Es war nicht das erste Mal, dass Ordner kritische Plakate in einem luxemburgischen Stadion entfernten: 2021 wurden im Rahmen des Freundschaftsspiels Luxemburg - Katar Banner entfernt, die die WM-Vergabe an eben Katar kritisierten.