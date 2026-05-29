Entscheidung gefallen: Concordia Hamburg geht doppelt in die Oberliga

Concordia Hamburg geht in die Oberliga! – Foto: red/KI

Bei Concordia Hamburg ist die Entscheidung gefallen: Der Verein wird in der kommenden Saison mit zwei Mannschaften in der Oberliga Hamburg antreten. Sowohl die 1. Herren als auch die 1. Damen nehmen ihre Startplätze wahr. Damit findet eine Phase der Unsicherheit ihr positives Ende - und Cordi setzt nach einem sportlich erfolgreichen Jahr auch organisatorisch ein klares Zeichen.

„Nach intensiven Tagen voller Gespräche und gemeinsamer Entscheidungen können wir mit großer Freude bestätigen: Beide Mannschaften werden ihre Startplätze wahrnehmen“, teilte der Verein in einer Stellungnahme mit. Damit stellt Cordi ausdrücklich den Doppelaufstieg in den Mittelpunkt. Denn nicht nur die Herren kehren in die Oberliga zurück, auch die 1. Damen steigen als Landesliga-Meister in die höchste Hamburger Spielklasse auf.

In den vergangenen Wochen war vor allem bei den Herren offen, ob aus dem sportlichen Aufstieg auch tatsächlich die Rückkehr in die Oberliga Hamburg wird. Die Mannschaft von Trainer Baris Saglam hatte als Meister der Landesliga Hansa auf dem Platz geliefert und den direkten Wiederaufstieg geschafft. Dennoch blieb zunächst die Frage, ob der Klub den Schritt auch wirtschaftlich und organisatorisch gehen kann. Nun ist klar: Concordia geht ihn.

Gerade nach den unruhigen Tagen ist die Entscheidung für Concordia von großer Bedeutung. Der Verein spricht selbst von turbulenten Wochen, in denen intern Lösungen gesucht und Entscheidungen vorbereitet wurden. Die Mannschaft hatte ihre Aufgabe erfüllt, nun hat auch der Klub den Weg freigemacht.

Für den Verein ist das mehr als nur eine sportliche Randnotiz. „Damit geht unser Verein in der kommenden Saison mit zwei Oberliga-Teams an den Start: der 1. Damenmannschaft und der 1. Herrenmannschaft. Nach dem Doppelaufstieg ist das ein weiterer wichtiger Schritt für unsere sportliche Entwicklung und ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt im Verein“, heißt es weiter.

„Gerade nach den turbulenten Wochen sind wir stolz darauf, gemeinsam Lösungen gefunden und geschlossen gehandelt zu haben. Unser Blick richtet sich nun nach vorn: auf die kommende Saison, die Herausforderungen in der Oberliga und die weitere positive Entwicklung unseres Vereins“, erklärt Concordia.

Präsident Tobias Bott ordnet die Entscheidung entsprechend positiv ein. „Wir freuen uns, dass die 1. Damenmannschaft und die 1. Herrenmannschaft ihr Aufstiegsrecht in die oberste Hamburger Spielklasse wahrnehmen können, und wünschen ihnen in der kommenden Saison viel Freude und Erfolg“, sagt Bott.

Damit wird aus dem sportlichen Doppelaufstieg auch ein echtes Vereinsprojekt. Die Herren hatten nach dem Abstieg aus der Oberliga direkt wieder geliefert und die Landesliga Hansa gewonnen. Die Frauen krönten ihre Saison ebenfalls mit der Meisterschaft in der Landesliga. Nun stehen beide Teams vor dem nächsten Schritt - und vor einer deutlich anspruchsvolleren Spielzeit.

Saglam dankt Mannschaft und Staff

Bei den Herren war die Freude über die endgültige Meldung entsprechend groß. Trainer Baris Saglam hebt dabei besonders hervor, dass dieser Schritt nach den vergangenen Wochen nicht selbstverständlich gewesen sei.

„Die erfolgreiche Meldung für die Oberliga freut uns sehr! Gerade angesichts der Herausforderungen der letzten Zeit ist das alles andere als selbstverständlich“, sagt Saglam. Der Coach richtet seinen Dank vor allem an die Mannschaft und das Umfeld des Teams: „Mein besonderer Dank gilt unseren Spielern und dem gesamten Staff. In schwierigen Zeiten haben wir Charakter gezeigt, sind enger zusammengerückt und haben gemeinsam Verantwortung übernommen.“

Für Saglam ist die Entscheidung zugleich der Startpunkt für die nächste Phase. „Jetzt richten wir den Blick nach vorn und gestalten gemeinsam die Zukunft von Concordia Hamburg“, erklärt der Trainer.

Auch Frauen jubeln über die Oberliga Hamburg

Auch bei den Frauen ist die Vorfreude auf die Oberliga groß. Das Trainerteam der 1. Damen blickt dabei auf eine Entwicklung zurück, die offenbar schneller Wirkung gezeigt hat als erwartet. „Nach der letzten Saison war unser Ziel klar: Stabilität gewinnen und uns fußballerisch weiterentwickeln. Dass uns das so schnell und konstant gelungen ist, zeigt den Zusammenhalt und die harte Arbeit des Teams“, erklärt das Trainerteam.

Der Aufstieg ist deshalb nicht nur sportlicher Erfolg, sondern auch Bestätigung des eingeschlagenen Weges. „Wir als Trainerteam sind extrem stolz und freuen uns riesig auf das nächste Kapitel in der Oberliga“, heißt es weiter.

Für Concordia Hamburg endet damit eine Phase voller Fragezeichen mit einer klaren Antwort. Beide Meisterteams nehmen ihren Aufstieg wahr, beide gehen in der kommenden Saison in der Oberliga an den Start. Nach Wochen der Diskussionen richtet sich der Blick nun wieder auf den Fußball - und auf die Aufgabe, den Doppelaufstieg in der neuen Spielklasse mit Leben zu füllen.

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