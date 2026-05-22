Entscheidung am Samstag: Meiendorfer SV oder SC Wentorf?

Meiendorf ist Tabellenführer. – Foto: Oliver Utesch

Die Bezirksliga Hamburg Ost bekommt am Samstag ihr perfektes Saisonfinale. Zwei Mannschaften, ein Aufstiegsplatz, keine Relegation, keine zweite Chance: Der Meiendorfer SV und SC Wentorf gehen punktgleich in den letzten Spieltag und kämpfen im Fernduell um Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga.

Der Meiendorfer SV empfängt am Samstag um 15 Uhr den BFSV Atlantik 97. Das ist die anspruchsvollere Aufgabe im Titelrennen, denn Atlantik steht mit 51 Punkten auf Rang vier und gehört zu den stärksten Mannschaften der Liga. Für den MSV geht es darum, den Vorteil des Torverhältnisses zu verteidigen und die eigene Ausgangslage zu nutzen.

Beide Teams haben nach 29 Spielen 66 Punkte gesammelt. Der MSV steht dank des besseren Torverhältnisses an der Spitze: 100:29 Tore bedeuten aktuell ein deutliches Plus gegenüber Wentorf, das bei 93:34 steht. Auf dem Papier hat Meiendorf damit den Vorteil - doch ganz so einfach ist diese Rechnung nicht.

Für den MSV wäre der Aufstieg die ersehnte Rückkehr in die Landesliga. Zuletzt spielte der Klub 2022/23 dort, anschließend wurde Meiendorf zweimal Bezirksliga-Vizemeister. Nach zwei knapp verpassten Anläufen liegt der große Schritt nun wieder in eigener Hand.

Zuletzt hatte Meiendorf ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt. Beim 9:0 gegen den Düneberger SV knackte die Mannschaft die Marke von 100 Saisontoren. Gerade diese offensive Wucht kann im Saisonfinale entscheidend werden, weil Wentorf nur dann vorbeiziehen dürfte, wenn Meiendorf patzt oder das Fernduell noch einmal eine unerwartete Wendung nimmt.

Der SC Wentorf tritt zeitgleich beim Escheburger SV an. Der Gegner steht mit 32 Punkten auf Rang elf und hat den Klassenerhalt längst sicher. Rein tabellarisch wirkt die Aufgabe damit etwas leichter als Meiendorfs Duell mit Atlantik. Doch genau solche Spiele können im Saisonfinale ihre eigenen Gesetze haben: Der Druck liegt komplett bei Wentorf.

Für den Klub wäre der Aufstieg ein historischer Schritt. Wentorf spielt seit 2014 in der Bezirksliga, zuvor war der Verein in der Kreisliga unterwegs. Über Jahre hat sich die Mannschaft kontinuierlich gesteigert, stabilisiert und an die Spitze herangearbeitet. Nun fehlt nur noch ein letzter Schritt.

Wentorf muss seine Aufgabe in Escheburg lösen und gleichzeitig auf Nachrichten aus Meiendorf schauen. Gewinnt der MSV, dürfte der Titel wegen des Torverhältnisses kaum noch zu nehmen sein. Lässt Meiendorf aber Punkte liegen, kann Wentorf zuschlagen.

Zwei Plätze, ein großer Moment

Die Brisanz ist auch deshalb so groß, weil es in dieser Staffel nur einen Aufsteiger gibt. Eine Relegation ist nicht vorgesehen. Der Zweite bleibt in der Bezirksliga - egal, wie stark die Saison war. Genau das macht dieses Fernduell so hart und so reizvoll.

Hinter den beiden Spitzenklubs haben TuS Berne, BFSV Atlantik 97, SC Schwarzenbek, SV Börnsen und SV Nettelnburg/Allermöhe starke Spielzeiten hingelegt, können aber nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen. Die Entscheidung fällt ausschließlich zwischen Meiendorf und Wentorf.

Am Samstag um 15 Uhr wird parallel gespielt. Meiendorf gegen Atlantik. Escheburg gegen Wentorf. Jeder Treffer kann die Stimmung verändern, jede Zwischenmeldung kann den Druck erhöhen. Meiendorf hat das bessere Torverhältnis und den Heimvorteil, Wentorf den vermeintlich dankbareren Gegner und die Hoffnung auf den perfekten Moment.

Für den Meiendorfer SV wäre es die Rückkehr nach zwei bitteren zweiten Plätzen. Für den SC Wentorf wäre es der größte Schritt seit vielen Jahren. Mehr Drama braucht ein Saisonfinale nicht: Zwei Teams stehen punktgleich oben, ein Verein steigt auf - und die Entscheidung kann bis zur letzten Sekunde offen bleiben.

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