Engagierter DSV belohnt sich nicht wieder nicht: Pleite gegen SVNA

DSV verliert daheim knapp. – Foto: Andreas Schmitz

Der Düneberger SV hat in der Bezirksliga Hamburg Ost trotz einer engagierten und kämpferisch starken Leistung erneut eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den SV Nettelnburg/Allermöhe zeigte der DSV über weite Strecken eine ordentliche Vorstellung, ließ jedoch zu viele Möglichkeiten liegen.

Kurz vor der Pause bot sich die große Gelegenheit zum Ausgleich. Nach einer Flanke kam Diego Pöttger aus kurzer Distanz frei zum Kopfball, doch der gegnerische Torwart reagierte stark und verhinderte den Treffer.

Dabei begann die Partie vielversprechend. Düneberg war direkt im Spiel, musste aber früh den ersten Rückschlag verkraften. Nach einem schnellen Konter in der 14. Minute gerieten die Gastgeber mit 0:1 in Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel folgte zunächst die nächste schlechte Nachricht: Pöttger musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Dennoch blieb der DSV im Spiel und wurde belohnt. In der 54. Minute setzte die Mannschaft einen schnellen Angriff über die linke Seite, Paul Knueppel zog aus rund 18 Metern ab - der Ball sprang vom Innenpfosten ins Tor zum verdienten 1:1.

Nur wenig später ergab sich die große Chance zur Führung. Shaddy lief allein auf das Tor zu, scheiterte jedoch erneut am stark reagierenden Keeper. Wie so oft im Fußball wurde die fehlende Effizienz bestraft. In der 66. Minute brachte ein Eckball die erneute Führung für den SV Nettelnburg/Allermöhe, als der Ball im langen Eck landete.

Trotz weiterer Wechsel und frischer Kräfte - unter anderem kam der 18-jährige Kaan Akkus in der Schlussphase - versuchte Düneberg noch einmal alles. Doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

Schmitz: „Stehen enorm unter Zugzwang“

Pressechef Andreas Schmitz ordnete die Partie entsprechend ein: „Es war für uns das erwartet schwere Heimspiel gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Wir wussten im Vorfeld, dass uns eine intensive und schwierige Partie erwartet, in der wir an unsere Grenzen gehen müssen.“

Mit Blick auf die Tabellensituation fand er klare Worte: „Leider haben wir es nicht geschafft, über die gesamte Spielzeit unsere Leistung abzurufen und die nötigen Punkte mitzunehmen.“

Die nächste Aufgabe steht bereits bevor: „Am kommenden Samstag wartet mit Concordia Hamburg II eine weitere anspruchsvolle Aufgabe auf uns. Für uns ist die Situation klar: Wir stehen enorm unter Zugzwang und brauchen dringend Punkte.“

Die Marschroute ist klar formuliert: „Jetzt heißt es, zusammenstehen, weiter hart arbeiten und am Samstag mit der richtigen Einstellung, Leidenschaft und Kampfbereitschaft in das Spiel zu gehen.“

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: