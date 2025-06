Energie Cottbus: So sieht die Sommervorbereitung aus

Der FC Energie startet am 22. Juni 2025 in die Vorbereitung. Aber schon jetzt hat sich viel am Kader getan, sodass die Stammplatzempfehlung für die neue Saison wieder auf null gestellt ist. Wir zeigen euch, wie die Vorbereitung der Lausitzer mit all seinen Testspielen aussieht.

Los geht es am kommenden Sonntag um 13:00 Uhr in der Cottbuser Parzellenstraße. Erfahrungsgemäß ist es bei Energie so, dass zu der ersten Trainingseinheit des Sommers immer viele Trainingskiebitze anwesend sind. So wird es auch mit Sicherheit dieses Mal sein.



So wird es mit acht Neuzugängen in die diesjährige Vorbereitung gehen. Dabei erwartet alle, genau wie im vergangenen Jahr, einen Testspielmarathon von drei Spielen innerhalb von drei Tagen. Los geht am 27. Juni 2025 im Cottbuser Stadtteil Ströbitz, wenn auf dem Wacker Sportplatz um 18:30 Uhr das Spiel gegen den Brandenburgligisten SV Wacker 21 Schöneiche angepfiffen wird. Einen Tag später gastiert man um 15:00 Uhr auf dem Einheitssportplatz in Finsterwalde gegen die SpVgg Finsterwalde, die ein Ligakonkurrent von Wacker Schöneiche sind. Am 29. Juni 2025 muss man eine größere Strecke absolvieren, um ab 16:00 Uhr die Begegnung des Kreisoberligisten Blau-Weiß Wittichenau auf der Sportanlage Wittichenau zu sehen.



Bei der darauffolgenden Testspielreihe ab dem 04. Juli 2025 wird man auf höherklassige Gegner treffen. Auf dem Dissenchener Sportplatz in der Branitzer Straße wird um 14:00 Uhr die Begegnung gegen den Regionalligisten VSG Altglienicke angepfiffen. Bereits im vergangenen Jahr bestritt Energie ein Vorbereitungsspiel gegen die VSG und gewann mit 2:0 gegen die Berliner. Einen Tag später führt die Reise nach Herzberg zum Werner-Seelenbinder-Sportplatz. Um 14:00 Uhr wird dort ausgiebig gegen den Oberligisten, der TSG Neustrelitz getestet.

Das zweite und letzte Testspieldoppel gibt es am 08./09. Juli 2025. Den 08. Juli um 18:30 Uhr wird auf dem Stadion am Rosenhag in der Melanchtonstraße das vorletzte Testspiel gegen den Oberligisten Eintracht Mahlsdorf angepfiffen. Tags darauf um 14:00 Uhr kommt mit dem Greifswalder FC ein namhafter Gegner in die Region. Ein genauer Austragungsort ist hierbei noch offen.



Der Saisonstart in der 3. Liga ist für das Wochenende am 2./3. August 2025 festgesetzt. Zwei Wochen später, vom 15. bis 18. August 2025 wird das DFB-Pokalspiel gegen Hannover 96 stattfinden.