Energie Cottbus: Das sind die bisherigen Transfers

Augenmerk auf Lufthohheit und Variabilität



Zurück von der Leihe bei Rot-Weiß Ahlen ist Can Moustfa, der zur Saison 2024/2025 von Cosmos Koblenz gekommen war. Bei der Verpflichtung wurde der Mittelfeldakteur sofort als Leihe an Ahlen weitergegeben, um wichtige Spielpraxis zu sammeln. In der vergangenen Saison absolvierte er 31 Spiele, erzielte 6 Tore und bereitete 16 weitere Treffer vor. Mit 20 Jahren ist Can ein junges Talent, das entweder noch einmal verliehen werden könnte, oder Einsatzminuten beim FCE bekommt, um sich an die nächsthöhere Liga zu gewöhnen. Ob der zentrale Mittelfeldspieler Jannis Boziaris Eingewöhnung benötigt, wird sich in der kommenden Vorbereitung zeigen. Seine ersten Erfahrungen im Männerbereich sammelte er bei der Reserve des VfB Stuttgart und wurde in der vergangenen Saison Stammspieler beim FCA Waldorf in der Regionalliga Südwest. In 31 Partien gelangen ihm 11 Tore und 8 Vorlagen. Mit 22 Jahren ist er ein Spieler, der auf jeden das Potenzial hat, dauerhaft im Kader zu stehen.



Nyamekye Awortwie-Grant ist in der Abwehr zu Hause und bringt eine optimale Körpergröße von 190 cm mit. Er ist 24 Jahre alt und spielte zuletzt bei den Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest. In 20 Partien der abgelaufenen Saison kam er auf 20 Einsätze und erzielte in eben solchen ein Tor. Da den Lausitzern Gardemaß in der Innenverteidigung fehlt, ist es wahrscheinlich, dass sich Awortwie-Grant um einen Posten in der Innenverteidigung durchsetzen könnte. Der 20-jährige Lukas Michelbrink bringt Vielseitigkeit mit und fühlt sich in der Zentrale am wohlsten. Er kann im zentralen, defensiven als auch offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Sollte es so sein, dass Pele Wollitz in der neuen Saison häufig taktisch variiert, dann hätte Michelbrink gute Chancen, häufig Einsatzzeit zu bekommen. Seine Ausbildung genoss er bei der Schmiede von Hertha BSC und absolvierte 2024/2025 23 Einsätze für die Reserve der Hertha und bereitete dazu 4 Treffer vor.



Finn Heidrich kommt aus der eigenen Jugend von Energie und erhielt kürzlich einen Profivertrag. In der vergangenen Spielzeit absolvierte er 17 Partien bei der U19 des FCE und bereitete 2 Tore vor. Dazu durfte er mehrmals im Männerbereich mittrainieren und überzeugte Pele Wollitz und sein Trainerteam auf Anhieb. Mit seinen erst 18 Lebensjahren bringt er enormes Potenzial mit und könnte für einige Überraschungen sorgen. Theo Ogbidi kommt von Lok Leipzig, ist 23 Jahre alt und verpasste mit seinem Team den Aufstieg in die 3. Liga in der Relegation. Seine Entwicklung im Jugendbereich absolvierte der Offensiv-Außenspieler zuerst bei RB Leipzig und dann beim 1. FC Magdeburg. Anschließend wechselte er zum CFC und sammelte dort seine ersten Erfahrungen im Männerbereich. Bei Lok spielte er in den vergangenen vier Spielzeiten und war in dreien davon Stammspieler. In 95 Regionalligapartien brachte er es auf 7 Tore und 20 Vorlagen.



Moritz Hannemann durchlief seine Jugendzeit bei der SpVgg Unterhaching und spielte im Anschluss bei mehreren Vereinen. In der vergangenen Saison spielte der 27-jährige Offensivallrounder bei den Würzburger Kickers und kam dort auf 29 Partien. In eben solchen ihm 9 Tore und 8 Vorlagen. Ted Tattermusch ist 24 Jahre alt und kommt von Carl Zeiss Jena. Der Offensivallrounder absolvierte dort 29 Spiele, wo ihm 12 Tore und 3 Vorlagen gelangen. Mit einer Körpergröße von 194 cm könnte er für den Gegner sehr unbequem zu bespielen sein. Aufgrund der Vielseitigkeit, die beide Akteure besitzen, könnten sie ebenfalls für einige Überraschungen im Angriff sorgen.



Acht Abgänge mit stellenweise unbekanntem Ziel

Paul Milde, Maximilian Pronichev, Jan Shcherbakovski, Yannik Möker, Joshua Putze und Maximilian Oesterhelweg verlassen den Verein mit unbekanntem Ziel. Milde, Shcherbakovski und Oesterhelweg trainierten zwar häufig mit dem Team oder waren entweder selten oder gar nicht im Kader. Wobei letzterer immer vorbildlich trainierte und zumindest häufiger für den Kader nominiert gewesen ist. Um Möker ist es etwas schade, da er häufig spielte und auch seine Qualitäten zeigen konnte. Leider war der zentrale Mittelfeldspieler häufiger verletzt, was ihn leider etwas ausbremste. Gleiches gilt für Putze, der zudem im defensiven Mittelfeld starke Konkurrenz hatte. Auch Pronichev ist länger verletzt gewesen und stand ebenfalls zu selten im Kader, um sich als potenzieller Stammspieler zu empfehlen. Milde war in der vergangenen Saison erst gar nicht mehr für den Kader nominiert. Die Umstände um Maximilian Krauß und sein Wechsel zu Hansa Rostock waren längst bekannt, sodass dies hier eigentlich keine Erwähnung mehr wert ist. Karl Pischon war als dritter Torhüter und einstiger Nachwuchsspieler immer im Kader, damit die U23-Regel erfüllt werden konnte. Pischon gilt als vorbildlicher Spieler und schloss sich dem Oberligisten VFC Plauen an. Möge er dort Stammspieler werden und viele Erfolge haben.



Fazit: Bisher war Energie im großen Umfang auf dem Transfermarkt tätig und verstärkte sich auf den Schlüsselpositionen und ließ auch nicht den Breitenumfang unbemerkt, welcher dafür sorgen soll, dass man auch bei Verletzungen und Sperren gut gewappnet ist.