FC Energie Cottbus fährt ins Trainingslager

Der Sommerfahrplan des Drittligisten FC Energie Cottbus nimmt weiter Formen an und so wird die Mannschaft - nach mehr als zehn Jahren - wieder in ein Trainingslager fahren. Vom 17. bis zum 23. Juli 2025 geht es also nach Österreich. Auf dem Trainingsgelände in Hagenberg im Mühlkreis bei Linz werden sich unsere rot-weißen Kicker unter besten Bedingungen auf den Saisonstart der Jubiläumsspielzeit 2025/2026 in der 3. Liga vorbereiten.







„Wir finden in Österreich optimale Bedingungen, um uns auf die anstehende Saison vorzubereiten und möchten damit auch den Jungs ein kleine ‚Luftveränderung“ in der Vorbereitung geben. Zudem konnten wir zwei Testspiele vereinbaren, wobei besonders das Spiel gegen den Erstligarückkehrer SV Oberbank Ried ein sehr guter Prüfstein werden wird. Dass uns der Club diese Möglichkeit bietet, in ein Trainingslager fahren zu dürfen, ist alles andere als selbstverständlich“, freut sich Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Im Rahmen des Trainingslagers wird die Mannschaft des FC Energie zunächst am Freitag, 18. Juli um 18:00 Uhr in der Innviertel Arena auf den Erstligisten SV Oberbank Ried treffen. Direkt am Samstag darauf wird ebenfalls um 18:00 Uhr der Ball beim Zweitligisten FC HOGO Hertha Wels rollen. Gespielt wird demnach am 19. Juli in der HUBER Arena.