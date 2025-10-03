Energie Cottbus: „Entscheidend wird die Frische sein.“

Morgen, 16:30 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie Alemannia Aachen Alemannia Aachen 16:30 live PUSH





Ein Duell mit Geschichte



Wenn Energie und die Alemannia an diesem Samstag aufeinandertreffen, wird das erste Duell zwischen beiden Kontrahenten beinahe 26 Jahre (26.11.1999) her sein. Jetzt steht das 19. Spiel zwischen Cottbus und Aachen an. Bei den bisherigen Duellen ging Energie neunmal als Sieger vom Platz. Zum anderen gab es fünf Remis und vier Niederlagen bei einem gesamten Torverhältnis von 32:22 Toren.



Aber Vorsicht! Der Blick in die Vergangenheit darf auf keinen Fall das aktuelle Auge trüben. Denn Energies Auftritt bei Hansa Rostock hat gezeigt, dass man bange Spielminuten zu überstehen hatte. Denn die Hanseaten hatten eine Vielzahl von Torchancen, die locker zu einem Sieg gegen die Wollitz-Elf gereicht hätten.



Was für die Lausitzer spricht, ist die eiskalte Chancenverwertung, und ein Erik Engelhardt im Sturm, der endgültig in der vollen Blüte seines Schaffens für Energie steht. Das Geheimnis dabei ist, sich nicht von äußeren Faktoren, wie in den sozialen Medien, beeindrucken zu lassen. Wie man die richtigen Antworten auf dem Platz zeigt, beweist „Panzer“ seit einigen Spielen eindrucksvoll. Fünf Tore in bisher neun gespielten Drittligapartien sind weitaus mehr als ein solider Wert. Doch am Ende des Tages zählt immer die Mannschaft. Und in der Hinsicht steht ein Spieler für den anderen Mitspieler, und umgekehrt, ein. Vielleicht ist es ein kleines Erfolgsgeheimnis für die Wollitz-Elf.



Pele Wollitz schätzt die kommende Aufgabe folgendermaßen ein:



„Was entscheidend sein wird, ist die Frische. Dies war ein Thema am vergangenen Dienstag, auch mit dem Wissen vom vergangenen Samstag, als das Spiel von Rostock gegen Havelse abgepfiffen wurde, dass man auf eine emotionale, leidenschaftliche, sehr aggressive Mannschaft treffen würde. Was dann auch so eingetreten ist. Wir waren nicht so richtig wach, und konnten viele Prinzipien nicht umsetzen. Insofern wird es am Samstag Veränderungen in der Aufstellung geben.“



Ausfälle bei beiden Mannschaften



Neben Elias Bethke (Muskelsehnenriss im Oberschenkel), fehlt Jonas Hofmann wegen Leistenproblemen. Aachen muss auf Danilo Wiebe (Adduktorenprobleme), Mika Hanraths (Reha nach Muskelbündelriss), Matti Wagner (muskuläre Probleme), Jeremias Lorch (Hüftprobleme) und Fabio Torsiello (Reha nach Knie-OP) verzichten.



Fazit: Energie steht mit zwei Siegen und 8:1 Toren nach zwei Partien in der englischen Woche ausgezeichnet da. Die Krönung kann aber nur erfolgen, wenn der Matchplan zu 100 Prozent aufgeht. Es wird nicht alle Tage passieren, dass man alles wegverteidigen kann.