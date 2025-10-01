Energie Cottbus: „Karma hat zugeschlagen.“

Hansa tonangebend - Energie offensiv nicht zu sehenIm Vergleich zum 5:0-Heimsieg gegen die U21 des VfB Stuttgart änderte Pele Wollitz seine Startelf auf mehreren Positionen. Für Tim Campulka kehrte Nyamekye Awortwie-Grant in die Innenverteidigung zurück. Für Anderson Lucoqui rückte Axel Borgmann auf die LV-Position zurück. Dafür waren zwei Positionen im Mittelfeld frei, die jetzt Moritz Hannemann und Lukas Michelbrink bekleideten.Die Wollitz-Elf fand zunächst nur schwer in die Begegnung. Dabei krönte Hansa den möglichen Traumstart nicht. Denn die Norddeutschen hatten eine richtig gute Tormöglichkeit auf dem Fuß. Cedric Harenbrock war der erste Hansa-Spieler, der Schlussmann Marius Funk prüfte. Sein Schuss war aber kein Problem für den Keeper (1.). Anschließend spielten es die Hausherren noch sauberer durch, und kamen im Strafraum in Person von Kenan Fatkic zum Abschluss. Der Ball strich knapp rechts unten am Tor vorbei. (2.). Dann wurde das Spiel für rund sieben Spielminuten unterbrochen, weil Rauchschwaden aufkamen, und diese nur langsam wieder abzogen. Hansa-Fans hatten sich der Pyrotechnik bedient.Im weiteren Verlauf forcierte Hansa eine hohe Ballbesitz- als auch Passphase. Immer wieder kamen sie in die gegnerische Hälfte, ohne dabei klare Torchancen zu kreieren. Jedoch hielten sie Energie vom eigenen Tor weg. Sodass man ein taktisch geprägtes Spiel sah. Dann wurde die Partie etwas auf den Kopf gestellt. Energie ging mit der ersten Torchance mit 0:1 in Führung. Nach einem Eckball für die Lausitzer schien die Situation geklärt zu sein. Doch im Rückraum kam Moritz Hannemann an den Ball, der straff abzog, und den Ball flach im Tor versenkte (36.). Doch die Führung hielt nur einige Minuten. Nachdem Cedric Harenbrock per Hacke zu Ryan Naderi weitergeleitet hatte, und letzterer tiefer in den Strafraum zog, versenkte er den Ball durch die vielen Abwehrbeine von Energie (42.).Hansa mit Chancenwucher - Energie mit Abwehrbollwerk

Zunächst sah es so aus, als würde Energie einen Sturmlauf starten. Nach einem Freistoß kam Axel Borgmann beim zweiten Ball zum Abschluss. Doch Benjamin Uphoff wehrte diese gute Möglichkeit ab (49.). Kurz darauf kam der FCH nach einem Eckball zu einer Möglichkeit, in Führung zu gehen. R. Naderi köpfte aus Nahdistanz auf das Tor, und Schlussmann Marius Funk wehrte ab. (53.). Dann zog R. Naderi ab, und zwang M. Funk zur Glanztat (54.). Später waren die Hanseaten auf und davon, sodass Jonas Dirkner die Führung auf dem Fuß hatte. M. Funk kam aus seinem Kasten, und vereitelte diese Möglichkeit (63.).



Dann ging Energie erneut in Führung. Can trieb per Dribbling den Ball auf dem linken Flügel voran, und zog in den Strafraum. Dort legte er rüber zu Engelhardt, der ins linke untere Eck vollstreckte (71.). Anschließend kam Hansa immer wieder gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Entweder war M. Funk mit seinen Paraden zur Stelle, oder es klärte rigoros das Innenverteidigerduo in Personen von King Manu und Nyamekye Awortwie-Grant. In der Nachspielzeit machte Energie den Deckel darauf. Justin Butler bespielte den rechten Flügel, und spielte in die Mitte zu A. Borgmann, der sofort zu Can-Moustfa weiterleitete. Der quirlige Offensivmann zog in den Strafraum, und machte per Flachschuss den 1:3-Erfolg amtlich. (90.+3).



Die Stimmen zum Spiel:



Pele Wollitz: „Karma hat zugeschlagen. Die bessere Mannschaft hat nicht gewonnen. Es fing schon mit der ersten Spielminute an, als Hansa eine gute Torchance hatte. Die Unterbrechung durch die Rauchschwaden hat uns etwas gutgetan. Trotzdem hatten wir heute nicht das, was wir bereits häufiger hatten. Aber auch das gehört dazu. In der vergangenen Woche waren wir in Verl sehr enttäuscht, obwohl wir mehr verdient hatten. Unser Torhüter hat in der zweiten Halbzeit drei bis vier gute Chancen gehalten. Dann kommt der 19-Jährige (Can-Moustfa) irgendwo aus der Oberliga, wo Hansa das Momentum eigentlich auf seiner Seite hatte. Es war für uns ein sehr glücklicher Sieg.“



Fazit: Hansa machte das beste Spiel der bisherigen Saison. Und Energie musste gehörig schwitzen. Dank einer guten Chancenverwertung und eines rigorosen Abwehrverbunds entführt Energie alle drei Punkte aus Rostock.