Energie Cottbus: „Karma hat zugeschlagen.“

Im ausverkauften Ostseestadion sahen die Zuschauer eine Hansa-Elf, die das Geschehen eigentlich im Griff hatte. So ist es ein wenig verwunderlich, dass Energie dennoch den Auswärtserfolg sicherstellen konnte.
Zunächst sah es so aus, als würde Energie einen Sturmlauf starten. Nach einem Freistoß kam Axel Borgmann beim zweiten Ball zum Abschluss. Doch Benjamin Uphoff wehrte diese gute Möglichkeit ab (49.). Kurz darauf kam der FCH nach einem Eckball zu einer Möglichkeit, in Führung zu gehen. R. Naderi köpfte aus Nahdistanz auf das Tor, und Schlussmann Marius Funk wehrte ab. (53.). Dann zog R. Naderi ab, und zwang M. Funk zur Glanztat (54.). Später waren die Hanseaten auf und davon, sodass Jonas Dirkner die Führung auf dem Fuß hatte. M. Funk kam aus seinem Kasten, und vereitelte diese Möglichkeit (63.).
Dann ging Energie erneut in Führung. Can trieb per Dribbling den Ball auf dem linken Flügel voran, und zog in den Strafraum. Dort legte er rüber zu Engelhardt, der ins linke untere Eck vollstreckte (71.). Anschließend kam Hansa immer wieder gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Entweder war M. Funk mit seinen Paraden zur Stelle, oder es klärte rigoros das Innenverteidigerduo in Personen von King Manu und Nyamekye Awortwie-Grant. In der Nachspielzeit machte Energie den Deckel darauf. Justin Butler bespielte den rechten Flügel, und spielte in die Mitte zu A. Borgmann, der sofort zu Can-Moustfa weiterleitete. Der quirlige Offensivmann zog in den Strafraum, und machte per Flachschuss den 1:3-Erfolg amtlich. (90.+3).
Die Stimmen zum Spiel:
Pele Wollitz: „Karma hat zugeschlagen. Die bessere Mannschaft hat nicht gewonnen. Es fing schon mit der ersten Spielminute an, als Hansa eine gute Torchance hatte. Die Unterbrechung durch die Rauchschwaden hat uns etwas gutgetan. Trotzdem hatten wir heute nicht das, was wir bereits häufiger hatten. Aber auch das gehört dazu. In der vergangenen Woche waren wir in Verl sehr enttäuscht, obwohl wir mehr verdient hatten. Unser Torhüter hat in der zweiten Halbzeit drei bis vier gute Chancen gehalten. Dann kommt der 19-Jährige (Can-Moustfa) irgendwo aus der Oberliga, wo Hansa das Momentum eigentlich auf seiner Seite hatte. Es war für uns ein sehr glücklicher Sieg.“
Fazit: Hansa machte das beste Spiel der bisherigen Saison. Und Energie musste gehörig schwitzen. Dank einer guten Chancenverwertung und eines rigorosen Abwehrverbunds entführt Energie alle drei Punkte aus Rostock.