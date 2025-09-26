Energie Cottbus: „Wir hatten ausgezeichnete Umschaltmomente.“

Frühes Tor ebnete den WegIn den ersten zehn Spielminuten kamen die Lausitzer mindestens dreimal gefährlich vor das Gästetor. Einmal lag dann der Ball im Netz. Eine mustergültige Flanke durch Jannis Boziaris flog auf den ersten Pfosten. Erik Engelhardt ging am höchsten in die Luft, und vollendete zum 1:0 (5.). Zunächst spielten die Gäste aus Stuttgart einen ansehnlichen Fußball, und wollten das schnelle 1:1. Mit jeder gelungenen Defensivaktion stieg das Selbstvertrauen beim FCE, und das Abwehrbollwerk wurde immer größer. Die einzige Großchance beim VfB hatte Mohamed Sankoh, der plötzlich allein vor FCE-Schlussmann Marius Funk stand. Der kam entschlossen aus seinem Kasten, um diese Möglichkeit zu vereiteln (36.). Dass Henry Rorigs direkter Freistoß in der Mauer des VfB landete, aber dann von den Gästen zum 2:0 abgefälscht wurde, deutete an, dass den Gästen im weiteren Spielverlauf nicht mehr so viel gelingen würde.Abgeklärtheit im zweiten AbschnittDennoch können Zwischenergebnisse von 2:0 tückisch sein. Ein gelungener Schuss des Gegners, und es stünde vielleicht nur noch 1:2. Eine solche Möglichkeit hatte Leny Meyer, der im Strafraum M. Funk zu einer Glanztat zwang (49.). Die Antwort darauf war dann, dass Energie auf 3:0 erhöhte. Boziaris gab am linken Strafraum den Ball zu dem im Strafraum stehenden Cigerci ab. Der dribbelte noch einige Meter und spielte rüber zum zweiten Pfosten. Engelhardt lief mustergültig ein und vollendete flach aus Nahdistanz zum nächsten Treffer (54.). Spätestens von da an hatten die Gäste nur noch wenig entgegenzusetzen. Tim Campulkas Kopfball zum 4:0 am zweiten Pfosten nach einem Freistoß von Tolcay Cigerci unterstrich einmal mehr die Torgefährlichkeit des Innenverteidigers (67.). Es waren auch die Einwechselspieler von Pele Wollitz, die sich nahtlos in das Geschehen einbrachten. So auch Can Moustfa, der das 5:0 kurz vor Schluss eingeleitet hatte. So bediente er T. Cigerci, der dann mit viel Übersicht zu Moritz Hannemann rüberlegte. Dass letzterer den Ball ohne Probleme über die Linie drückte, war dann nur noch Formsache (90.+2).---Die Stimmen der Beteiligten:Pele Wollitz: „Wir haben durch unsere Kompaktheit ausgezeichnete Umschaltmomente gebracht. In der zweiten Halbzeit war entscheidend, was passieren würde. Man merkt immer so bei den ersten Minuten mit einer 2:0-Führung, ob da etwas passieren kann. Insgesamt gesehen hat sich meine Mannschaft die Kompaktheit perfekt erarbeitet. Ich hoffe, dass die englische Woche am Dienstag so weitergeht, wie die vergangene englische Woche.“

Nico Willig: „Wir haben nicht mehr geschafft als ein Sparingspartner zu sein. Wir haben uns selbst auf die Verliererstraße gebracht, weil wir nach einem Einwurf bei der Handlung zu langsam waren. Dadurch entsteht der Eckball, der super geschlagen wurde, den wir aber schlecht verteidigt haben. Damit haben wir Energie in die Karten gespielt. Sie konnten optimal in ihre Kontersituationen kommen, weil es in unserem letzten Drittel ziemlich viele Ballverluste gab, die wir auf einfachste Art produziert haben. Mit dem 0:2 zur Halbzeit waren wir gut bedient. Unsere einzige Torchance zum möglichen 1:1 war unser einziger Lichtblick. In der zweiten Halbzeit gab es das gleiche Bild. Wir wollen eine Reaktion zeigen. Mit dem 3:0 war der Stecker gezogen. Und am Ende war das Ergebnis auch in der Höhe verdient, weil die Anzahl an Torchancen sehr hoch gewesen ist.“



---



Fazit: Energie hat wie aus einem Guss gespielt. Jeder Akteur stand für den anderen Mitspieler ein, was mit einem konzentrierten Nachrücken einherging. Fehlpässe oder Ballverluste wurden auf diese Weise kompensiert, sodass der Gegner sehr selten in seine Kontersituationen gekommen ist. Erneut waren es drei Punkte für den Klassenerhalt, die heute mehr als nur erkämpft worden sind.