Energie Cottbus: „Der Verein steht über allen.“

Ein Spiel gegen die aktuelle Form?In der aktuellen Lage spricht man in Bezug auf den Gegner Hansa Rostock von einer mehr als guten Form, die unter der Woche ihr Nachholspiel bei der SpVgg Unterhaching mit 2:0 gewonnen hat. Dem gegenüber steht beim FC Energie die 2:4-Heimniederlage gegen Waldhof Mannheim. So konnten die Rostocker die Cottbuser in der Tabelle überflügeln. Als wenn dies nicht genug wäre, muss man dabei die Suspendierung von Maximilian Krauß erwähnen. Grund dafür ist, dass er einen Vertrag bei Hansa Rostock zu Beginn dieser Woche unterzeichnet hat.Wenn man in seiner Wahrnehmung den FC Energie vor Augen hat, dann sieht man scheinbar eine angeschlagene Mannschaft, die bis zum 24. Spieltag noch Bäume ausreißen konnte. Seither ist viel Zeit vergangen und die Wollitz-Elf punktete nur noch mäßig. 1:0-Erfolge gab es in diesem Zeitrahmen nur beim SV Sandhausen, gegen Erzgebirge Aue und gegen Viktoria Köln. Dem gegenüber stehen viele Niederlagen und ein mageres 1:1 beim bereits feststehenden Unterhachingern. Aber ist die aktuelle so deutlich? Man sagt im Allgemeinen, dass angeschlagene Gegner immer am gefährlichsten sind.Man sollte dabei bedenken, dass Energie als Aufsteiger eine mehr als beachtliche Saison gespielt hat. Ein weiterer Aufstieg war keinesfalls in den ursprünglichen Planungen berücksichtigt. Aber da man im Landespokalhalbfinale in Stahnsdorf eine Niederlage erlitten hat, muss die Qualifizierung über die Liga erfolgen. Dies bedeutet, dass Energie zwingend Vierter in der Tabelle werden muss. Vielleicht braucht es jetzt diese Drucksituation, um wieder zu sich zu finden.Des Weiteren sagte Wollitz in der Pressekonferenz des Vereins wichtige Worte, was das Spiel seiner Mannschaft im Gesamten anbelangt: „Über eines sollten wir im Klaren sein. Der Verein steht über allen. Wenn ein Spieler größer ist als der Verein, dann werden wir dahin kommen, wo wir einige Jahre gewesen sind. Deswegen war es richtig, diese Entscheidung auch so zu treffen.“Ausfälle weiterhin aktuellPele Wollitz muss weiterhin auf seinen Innenverteidiger Dennis Slamar wegen eines Bänderrisses verzichten. Erik Tallig wird ebenfalls wegen seiner Muskelverletzung ausfallen. Auch hinter Yannik Möker steht ein großes Fragezeichen. Wegen seiner Suspendierung wird Maximilian Krauß nicht mehr zur Verfügung stehen.Rostocks Trainer Dennis Brinkmann muss auf Neidhart (Sprunggelenkverletzung), Naderi (Muskelverletzung), Berisha (Zahnschmerzen) und Dirkner (schwere Knieverletzung) verzichten.