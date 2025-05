Energie Cottbus: „Was im Anschluss passierte, war zu billig.“

Frühe Frühung, dann zu viele Fehler in der Defensive



Von Beginn an sah man eine muntere Partie, in welcher Energie die erste Großchance verzeichnete, welche zuerst gut durch den gegnerischen Strafraum lief. Anschließend behauptete sich auf halb links Halbauer, der sofort den Abschluss suchte und das 1:0 knapp verfehlte (5.). Besser machte es im Anschluss Rorig, nachdem sein Team energisch den Ball gewonnen und über mehrere Stationen an Rorig weitergeleitet hatte, der dann sehenswert ins lange Eck traf (7.). Doch der Ausgleich fiel viel zu schnell und einfach. Energie hatte Schwierigkeiten, den Ball im Strafraum zu klären. Rieckmann konnte recht leicht auf Lohkemper ablegen, der aus Nahdistanz traf (8.). Doch Energie versuchte umgehend zu antworten und hatte zwei gute Tormöglichkeiten auf dem Fuß und Kopf. Zuerst war es Borgmann, der Schlussmann Bartels zu einer Glanztat zwang. Den anschließenden Eckball bekam Engelhardt gut auf das Tor, aber sein Kopfball verpasste knapp das Ziel (10.). Auch die Tormöglichkeit von Engelhardt, der sehenswert durch Halbauer eingesetzt wurde, konnte Schlussmann Bartels mit einer Glanzparade vereiteln (28.). Fast im Gegenzug geriet Energie in Rückstand. Okpala wurde von Arianit eingesetzt, der einen hohen Ball in den Lauf spielte. Okpala schüttelte dazu seinen Gegenspieler und traf zum 1:2 ins kurze Eck (29.).



Großes Bestreben im zweiten Durchgang schnell bestraft



Doch ein 1:2-Rückstand zur Halbzeit muss für Energie nicht unbedingt was heißen. Denn die Wollitz-Elf kam gut aus der Halbzeit und legten sofort munter los. Jedoch geriet die hohe Flanke von Halbauer etwas zu steil vor das gegnerische Tor (47.). Die Mannheimer hatten darauf die perfekte Antwort, als Okpala ungestört in den FCE-Strafraum dribbelte und nicht von Energies Defensive gestört wurde. So hatte es der Offensivmann leicht, Bethke zum 1:3 zu überwinden (52.). Das 1:4 fiel dann viel zu einfach, da Hoffmann und Thalhammer im Zusammenspiel ungestört durch die Defensivreihen des FCE marschieren könnten und Matriciani einsetzten, der zunächst an Bethke scheiterte, aber kurz darauf die Nerven behielt und den Schlussmann beim Abpraller überwand (62.). Jener Matriciani zog einige Minuten später Thiele zu Boden, sodass es Elfmeter für Energie gab. Cigerci verwandelte sicher ins linke untere Eck (66.). Im Anschluss daran boten sich die Hausherren immer wieder über die Außenbahnen an, sodass Krauß auf der linken Außenbahn schwer zu stellen war. Mannheim verstand es aber an diesem Tag, größeres Unheil zu verhindern und stand in der Summe defensiv sehr sicher, sodass der Auswärtssieg auch in der Höhe in Ordnung geht.



Fazit: Von der Einstellung her ist der Mannschaft von Energie nichts vorzuwerfen. Doch das frühe das 1:0 brachte keine Sicherheit, da zu schnell das 1:1 gefallen war. In der Summe agierten die Hausherren zu sorglos in der Defensive und kassierten drei weitere vermeidbare Gegentore. Zwar kam man sehr häufig in die generische Hälfte, aber die zweiten Bälle wurden alles andere als gut festgemacht, sodass ein Aufbäumen keine größere Wirkung verzeichnen konnte



Stimmen der Beteiligten:



Pele Wollitz: „Glückwunsch für den Sieg an Mannheim und viel Erfolg für die zwei verbleibenden Spiele der Saison. Wir sind richtig gut in das Spiel hereingekommen. Wir hatten jegliche Überzeugung mit dem Publikum. Schon allein bei der Erwärmung habe ich mitbekommen, dass eine fantastische Stimmung auf den Rängen geherrscht hat, was die Mannschaft dann auch transportiert hat. 1:0 entstand mit Energie und Überzeugung. Aber was im Anschluss passierte, ist zu billig und zu einfach. Ich fand aber trotzdem, dass wir weiterhin gut im Spiel waren und gute Abschlusssituationen gehabt hatten. Nach dem 1:4 haben wir alles probiert. Aber wenn die Chancen nicht reingehen, weiß man, dass solch ein Spiel nicht mehr zu kippen ist.“



Dominik Glawogger: „Vorab möchte ich dem gesamten Heimteam ein Kompliment aussprechen. Es war eine überragende Kulisse und Gänsehaut für alle, die heute dabei waren. Das zweite Kompliment geht an meine Mannschaft. Alle Spieler, die heute im Kader gestanden haben, die von der ersten Sekunde an die Situation angenommen haben und klar bei sich gewesen sind und einen richtig guten Fight geboten haben. Natürlich mit dem besseren Ausgang für uns.“



Die kommenden Aufgaben beider Kontrahenten:



Energie Cottbus: Samstag, 10. Mai um 14:00 Uhr; Auswärts bei Hansa Rostock.

Waldhof Mannheim: Samstag, 10. Mai um 14:00 Uhr; Heimspiel gegen Dynamo Dresden.