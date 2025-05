Energie Cottbus: „Sensibilität ist etwas Besonderes.“

Maximilian Krauß wird ab sofort nicht mehr für den FC Energie Cottbus auflaufen. Dies bedeutet, dass der Flügelspieler weder in der Partie bei Hansa Rostock noch im letzten Saisonspiel gegen den FC Ingolstadt keine Berücksichtigung im Kader erfahren wird.



Bei der Pressekonferenz zum Spiel bei Hansa Rostock bestätigte Pele Wollitz offiziell die Suspendierung seines Spielers. Doch wie ist es zu dieser recht seltenen Maßnahme gekommen? Der Cheftrainer ließ auch verlauten, dass Krauß bereits am 5. Mai 2025 in Rostock unterschrieben und sich schon länger mit den Norddeutschen in Verhandlung befunden hat. Es sei aber zu erwähnen, dass der FC Energie die Gespräche zu Vertragsverlängerungen im Januar dieses Jahres auf Eis gelegt hat. Dann ist es eigentlich legitim, wenn sich ein Spieler anderweitig umschaut.



Wichtig dabei ist, dass man aber bis zum letzten Spieltag alles für den alten Klub gibt, genauer gesagt entsprechend seine Leistung abruft. Und dies war laut Pele Wollitz ab dem 25. Spieltag nicht mehr der Fall. Am 24. Spieltag, beim 1:0-Heimsieg gegen den SC Verl, handelte sich Krauß eine unnötige Gelbe Karte in der Nachspielzeit ein und war somit im darauffolgenden Spiel bei Stuttgart II gesperrt. Allerdings erzielte Krauß auch den Siegtreffer gegen Verl.



Des Weiteren erzielte er in den darauffolgenden Spielen kein Tor mehr und bereitete auch keine Treffer vor. In diesen besagten zehn Partien kam der Flügelflitzer dreimal von Beginn an zum Zug. In weiteren fünf Partien kam er zur zweiten Halbzeit bzw. für vierzig Minuten hinein. Bei den anderen zwei Spielen agierte er für knapp dreißig Minuten als Einwechsler.



Der bittere Beigeschmack liegt vielleicht darin, dass der Energie nicht wusste, dass Krauß mit einem anderen Verein verhandelte. An sich kann man dies tun. Aber es ist dabei wichtig, dass der Verein in Kenntnis über diese Vertragsverhandlungen gesetzt wird. Und dies tat Krauß erst in der aktuellen Wochen. Dass es sich dabei um einen direkten Konkurrenten und kommenden Gegner handelt, lässt nicht nur die Vereinsriege negativ aufstoßen. Auch die Fans in den sozialen Netzwerken sind wenig von Krauß seiner Handlungsweise enttäuscht.



In der 59-minütigen PK des FC Energie zum Spiel gegen Hansa Rostock wirkte Pele Wollitz sehr gefasst, fand aber dennoch die richtigen Worte, was die aktuelle Situation betrifft.



„Sensibilität ist etwas Besonderes, wenn der Mensch es hat. Es ist etwas Besonderes, wenn man einem die Anerkennung und das Vertrauen gibt. Und nicht Gleiches mit Gleichem beurteilt. Ich finde es einfach schade, dass uns nicht das gleiche Vertrauen entgegengebracht worden ist, über diese Situation zu sprechen. Ich glaube, dies hätte der Klub oder eigentlich jeder Klub verdient. Deswegen glaube ich, dass die Entscheidung, wie sie gemeinschaftlich gefällt worden ist, absolut korrekt und richtig ist. Dazu ist dies auch alternativlos gewesen.“