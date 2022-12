– Foto: Timo Babic

Emily Klein ist die »FuPa-Spielerin der Woche« FuPa präsentiert die Spielerin der Woche für die Frauen-Teams aus den Fußball-Bezirken Stuttgart, Enz-Murr, Rems-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald.

FuPa präsentiert die wertvollste Spielerin der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Spielerinnen, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. Auch weitere Angaben wie Art des Tores, Torvorlagen usw., die von den FuPa-Vereinsverwaltern eingetragen werden, spielen eine Rolle. In die Wertung kommen alle Punktspiele, die von Dienstag bis Montag stattfanden. Jede Spielerin muss mindestens einen Einsatz in diesem Zeitraum haben.