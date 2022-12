Elione Neto Fernandes: Die Zukunft von Fortuna Elione Neto Fernandes war von Top-Klubs umworben. Doch die ersten Schritte im Profifußball macht er in Düsseldorf.

Dem kann sich Elione, genannt „Elo“, Fernandes Neto bei Fortuna gewiss sein. Wenn man mit Cheftrainer Daniel Thioune über den 17-Jährigen spricht, dann kann er sich noch so dagegen wehren, es blitzt immer durch, dass er ihn für ein außergewöhnliches Talent hält. Und auch im Verein wird das unterstützt. Im Oktober 2022 hat er seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Die genaue Vertragsdauer wollte der Klub nicht nennen.

„Er bringt eine sehr interessante Mischung aus fußballerischen Qualitäten und physischen Attributen mit“, sagt Sportdirektor Christian Weber. „Sowohl im Training als auch in seinen bisherigen Einsätzen hat er sein Potenzial bereits mehr als angedeutet, und wir als Verein dokumentieren damit einmal mehr die hohe Durchlässigkeit und den Weg, den wir in Zukunft gehen wollen.“

Der gebürtige Siegburger Fernandes Neto wechselte im Sommer 2021 von Fortuna Köln in die U17 der Fortuna. In seiner ersten Saison in Düsseldorf qualifizierte er sich mit seinem Team für das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Im vergangenen Sommer rückte Fernandes Neto in die U19 der Fortuna auf und absolvierte zudem Teile der Saisonvorbereitung mit der Profimannschaft, dort konnte er Thioune schnell von sich überzeugen.

Der Offensivspieler will manchmal noch zu viel. Wie im Test gegen De Graafschap, wo er überall und nirgends auftauchte. Oder wie es Thioune ausdrückt: „Ich hätte mir dann schon manchmal etwas mehr taktische Disziplin von ihm gewünscht. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wie alt er ist. Vieles muss sich entwickeln. Ich traue ihm diese Schritte auf jeden Fall zu. Er steht verdient da, wo er jetzt ist.“