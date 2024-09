Elfmeter-Fehlschuss kostet Bonner SC drei Punkte – Merten weiter stark

Der Bonner SC kam bei der SpVg Porz nicht über ein 1:1 hinaus, vergab jedoch durch einen verschossenen Elfmeter in der Schlussminute die Chance auf den Sieg. Der SSV Merten bleibt mit einem 4:2-Heimsieg gegen den VfL Vichttal weiterhin ungeschlagen und sorgt als Aufsteiger für Furore. Bergisch Gladbach feierte einen souveränen 4:0-Erfolg gegen Frechen, während der FC Pesch in letzter Sekunde ein 2:2 bei Wegberg-Beeck hinnehmen musste.

Der Bonner SC musste am dritten Spieltag der Mittelrheinliga erstmals Punkte abgeben. Beim 1:1 gegen die SpVg Porz erzielte Serhat Koruk in der 24. Minute die Führung für den Favoriten, doch Gero Pletto glich in der 72. Minute für die kämpferisch starken Gastgeber aus. In der Schlussphase vergab der eingewechselte Nezugang Marc Brasnic die große Chance zum Sieg, als er mit einem Elfmeter am Porzer Torhüter scheiterte. Kurz darauf sah Baran Tatu wegen Meckerns die Rote Karte. "Wir waren in manchen Phasen zu unruhig und vorne zu unsauber. Ein individueller Fehler führte zum 1:1. Es war ein gebrauchter Tag“, fasste Trainer Sascha Glatzel auf der vereinseigenen Homepage zusammen. Für die SpVg Porz war es ausgerechnet gegen den Titelfavoriten der erste Punkt in dieser Saison. "Das ist nicht selbstverständlich, was die Jungs hier leisten. Ich bin sehr stolz darauf, ihr Trainer zu sein", wird Porz' Trainer Jonas Wendt auf Instagram zitiert. SpVg Porz 1919: Dominique Mittenzwei, Niklas Heidemann, Andre Rosteck, Eung-yu Kim, Oleksandr Kilovyi, Etienne Kamm, Shin-Young Hwang (76. Baran Tatu), Daniel Spiegel (95. Baris Bilgic), Louis Müller (60. Gero Pletto), Amadou-Sadio Camara (76. Florent Sylaj), Soufian Amaadacho (76. Dogukan Tasli) - Trainer: Kai Bockemühl - Trainer: Tugay Düzelten - Trainer: Jonas Wendt - Trainer: Muhammed Ucar

Bonner SC: Kevin Birk, Massaman Keita, Markus Wipperfürth, Tarik Dogan, Burak Mus (53. Kotaro Nakanishi) (72. Masahiro Fujiwara), Leon Augusto, Maximilian Pommer, Michael Okoroafor (83. Marc Brasnic), Hendrik Strobl, Serhat Koruk, Hamza Salman (65. Felix Erken) - Trainer: Sascha Glatzel

Schiedsrichter: Carlos Ssykor (Aachen) - Zuschauer: 266

Tore: 0:1 Serhat Koruk (25.), 1:1 Gero Pletto (71.)

Rot: Baran Tatu (98./SpVg Porz 1919/Beleidigung)

Besondere Vorkommnisse: Marc Brasnic (Bonner SC) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Dominique Mittenzwei (90.).

Der SSV Merten hat am dritten Spieltag der Mittelrheinliga einen verdienten 4:2-Heimsieg gegen den VfL Vichttal gefeiert. Damit bleibt der Aufsteiger ungeschlagen und steht mit sieben Punkten aus drei Spielen an der Spitze der Aufsteigerteams. Nach einer intensiven Anfangsphase, in der Merten mehrere Chancen ungenutzt ließ, gingen die Gäste durch einen Standard überraschend in Führung. Doch noch vor der Pause drehte Merten das Spiel: Samir Malaab glich per Foulelfmeter aus, kurz darauf traf Abdenbi Oubelkhiri zum 2:1. Vichttal musste zudem nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl weiterspielen. In der zweiten Halbzeit erhöhte erneut Malaab auf 3:1. Zwar verkürzte Vichttal durch einen Distanzschuss auf 3:2, doch Mertens Jeffrey Julian sorgte mit seinem Treffer zum 4:2 für die Entscheidung. SSV Merten: Kiril Chosov, Ricardo Retterath, Pascal Köpp, Eliot Albert (82. Farid Bacevac), Inas Islamovic, Jerome Propheter, Kenan Akalp (64. Rikiya Ohashi), Abdenbi Oubelkhiri (78. Jeffrey Julian), Danny Simmo, Bilal El Morabiti (75. Gaspard Fehlinger), Samir Malaab (89. Patrick Reisenauer) - Trainer: Bünyamin Kilic - Trainer: Falk Bernard

VfL Vichttal: Philipp Hermann, Nils Schütte, Jan-Henrik Rother, Jason Seke, Apostolos Ioannidis, Alexander Dollhopf, Henrik Artz, Sinan Ak, Dogukan Türkmen, Talha Varli (46. Jacob Nkrumah-Sarfo), Tugay Temel (46. Onur Alagöz) - Trainer: Arandjel Avramovic

Schiedsrichter: Jan Lübberstedt (Köln) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Alexander Dollhopf (29.), 1:1 Samir Malaab (37. Foulelfmeter), 2:1 Abdenbi Oubelkhiri (46.), 3:1 Samir Malaab (53.), 3:2 Jan-Henrik Rother (79.), 4:2 Jeffrey Julian (85.)

Gelb-Rot: Sinan Ak (45./VfL Vichttal)

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat am dritten Spieltag der Mittelrheinliga seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Beim 4:0-Erfolg gegen die SpVg Frechen 20 fiel das Ergebnis deutlicher aus, als es der Spielverlauf vermuten ließ. Vor allem in der ersten Halbzeit hielt Torhüter Yannick Hasenbein die Gäste mit wichtigen Paraden im Spiel. Marvin Steiger brachte Bergisch Gladbach nach 13 Minuten per Kopf in Führung. In der zweiten Hälfte machten Alexander-Tackie Sai (54.), Finn Stromberg (69.) und Nam-Ju Lee (74.) mit ihren Toren den klaren Sieg perfekt. Damit steht der SV Bergisch Gladbach nun mit vier Punkten auf Platz 6, während Frechen auf Rang 9 verbleibt. SpVg Frechen 20: Juri Schüchter, Tobias Stecker, Leon Pingen, Enno Lang (73. Miran Agirbas), Mats Vogel (59. Andriy Tykhonov), Tim Dilley, Simon Doll (73. Kai-Maxime Vranken), Ervin Cindrak, Granit Rama (81. Maximilian Jansen), Osman Calis (59. Ikuto Tokumoto), Patrick Friesdorf-Weber - Trainer: Okan-Tamer Özbay

SV Bergisch Gladbach 09: Yannik Hasenbein, Milo McCormick (51. Ashraaf Yamba), Saif-Eddine Ayadi, Marvin Steiger, Mathias Hülsenbusch (73. Rexhep Ajdari), Jonas Rücker, Armando Rexhepaj (73. Nikolaos Mavroudakis), Jan Ecke (64. Eray Sariaydin), Nam-Ju Lee (80. Deniz Güllü), Alexander-Tackie Sai, Finn Stromberg - Trainer: Mike Wunderlich

Schiedsrichter: Jonas Windeln (Wegberg) - Zuschauer: 230

Tore: 0:1 Marvin Steiger (13.), 0:2 Alexander-Tackie Sai (54.), 0:3 Finn Stromberg (69.), 0:4 Nam-Ju Lee (74.)

Der FC Pesch hat am dritten Spieltag der Mittelrheinliga einen möglichen Auswärtssieg beim Absteiger FC Wegberg-Beeck in letzter Minute verpasst. In einem hart umkämpften Spiel endete die Partie 2:2, wobei Pesch erst in der Nachspielzeit den späten Ausgleich hinnehmen musste. Der Gastgeber ging früh in Führung, doch Kian Assadollahi glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit belohnte sich der Aufsteiger für eine kämpferisch starke Leistung, als Malik Basar in der 71. Minute den Führungstreffer zum 2:1 erzielte. Pesch schien auf dem Weg zum ersten Saisonsieg, doch in der 90.+6 Minute gelang Wegberg-Beeck noch der Ausgleich. Warum so lange nachgespielt wurde, blieb fraglich. "Hätte jemand vor dem Spiel gesagt, dass wir dort einen Punkt holen, hätten wir das sofort unterschrieben", kommentierte Geschäftsführer Kumral nach dem Spiel. Beide Teams warten damit weiter auf ihren ersten Sieg in der laufenden Saison. FC Wegberg-Beeck: Stefan Jakimovski, Nils Hühne, Paul Daniels, Merlin Schlosser, Leo Mirgartz, Yannik Leersmacher (76. Niklas Fensky), Timo Braun, Luca Bini (67. Francisco San Jose), Maurice Heinrichs, Marc Kleefisch, Alessio Tafa (46. Mehmet Yilmaz) - Trainer: Mike Schmalenberg - Trainer: Stephan Houben

FC Pesch: Mertcan Akar, Markus Lehmann, Walid Sekkour, Bünyamin Koyuncu, Takumu Yamahara (90. Sekou-Cheick Condé), Koray Kacinoglu, Melih Satilmis, Kian Assadollahi (46. Yoshikazu Takahashi), Tomoya Kurogi (67. Iskender Papazoglu), Gjastin Nrejaj (57. Malik Basar), Clinton Williams-Emmanuel (86. Maik Marquardt) - Trainer: Abdullah Keseroglu

Schiedsrichter: Niklas Dahmen (Aachen) - Zuschauer: 211

Tore: 1:0 Bünyamin Koyuncu (11. Eigentor), 1:1 Kian Assadollahi (45.+1), 1:2 Malik Basar (71.), 2:2 Nils Hühne (90.+6) Die weiteren Spiele des 3. Spieltags

Union Schafhausen nahm dem FV Bonn-Endenich die ersten Punkte ab. – Foto: Daniel Frenken



Union Schafhausen: Torben Fritzsche, Michael Peschel, Max Beumers, Shkumbin Thaqi, David Jennissen, Phillip Grüttner, Paul Wolf, Andi Seferi, Niklas Demming (73. Justin Küppers), Tim Scheuvens (79. Max De Oliveira), Nico Schunk (93. Florentin Guncati) - Trainer: Jochen Küppers

FV Bonn-Endenich: Alexander Gorr, Selcuk Kaban (57. Jakub Merlan-Jarecki), Sang-yoon Woo, Alexandros Liontos, Fehd Mestiri (92. Carlos De La Cruz), Keita Kinoshita, Ertugrul Ünal, Emirhan Özen (74. Marouan Ahardane) (89. Kerim Acil), Fabian Djemail (74. Beckly Gwe Fotem), Tariq-Emad Suleiman, Marcel Dawidowski - Trainer: Ali Meybodi

Schiedsrichter: Sven Landgraf - Zuschauer: 150

Tore: keine Tore

Rot: Tariq-Emad Suleiman (75./FV Bonn-Endenich)



FC Teutonia Weiden: Frederik Said, Olaife Orolade, Canel Cetin (71. Tamer Tuncer), Robin Ahns, Stefan Vujicic (77. Julian Braun), Nuredin Alikahn (71. Folajomi Orolade), Cem Hircin (85. Leon Ruhrig), Meik Kühnel, Jan Bach (81. Argjend Pacolli), Niklas Valerius, Yassine Ali Gnondi - Trainer: Stefan Kniat - Trainer: Sebastian Wirtz - Trainer: Elie Kishake

TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900: Benjamin Bußmann, Mohamed Rabia (87. Jan-Luca Prangenberg), Gabriel Paczulla (80. Kensho Takagi), Takahito Ohno, Hirotaka Sugiura, Noah Kurmali (93. Mohamed Dahas), Yannis Dublin, Goga Khvedelidze, Can-Luka Topcu (59. Narciso Lubaca), Salvatore Giambra, Niklas Koppitz - Trainer: Uwe Haselhuhn - Trainer: Albert Deuker - Trainer: Luca-Miro Zampolin - Trainer: Tim Strenger - Trainer: Narciso Lubaca

Schiedsrichter: Markus Meier (Lohmar) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Niklas Koppitz (10.), 1:1 Nuredin Alikahn (63.), 1:2 Niklas Koppitz (68.)