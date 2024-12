Elfer-Fehlschuss-Festival in Weiden – Neudrossenfeld besiegt WFV

Doch nun von vorne: Die Gastgeber gingen bereits in der 10. Minute durch Martin Fillo in Führung, nachdem die Hintermannschaft von Ammerthal einen Fehler machte. Doch die Gäste glichen in der 28. Minute per Foulelfmeter durch Laurin Klaus aus. Nur eine Minute später hatte Ammerthal die Chance zur Führung – erneut vom Punkt, doch Oleksii Ohurtsov scheiterte an Weidens Keeper Eldin Becic. In der zweiten Halbzeit blieb es turbulent: In der 56. Minute erhielt Weiden ebenfalls einen Foulelfmeter, doch Martin Fillo konnte diesen nicht verwerten und scheiterte an Christopher Sommerer. In der 62. Minute gelang Josef Rodler per Kopf das 2:1 für Weiden. Doch Ammerthal gab sich nicht auf und glich in der 73. Minute durch Kevin Mutove aus. In der 77. Minute bekam Ammerthal erneut die Chance, durch einen Foulelfmeter in Führung zu gehen, doch Laurin Klaus scheiterte dieses Mal auch an Eldin Becic. So endete das Spiel mit einem gerechten Unentschieden.



Im Spiel zwischen Spitzenreiter ATSV Erlangen und der Reserven von Jahn Regensburg waren es ebenfalls zwei Strafstöße, die den 1:1 Endstand markierten. Zuerst traf Lucas Markert in der 21. Minute vom Punkt, doch in der 40. Spielminute bekamen die Gäste ebenfalls einen Strafstoß zugesprochen, den Niclas Anspach im Tor unterbringen konnte. Das 1:1 zur Pause hatte auch bis zum Schlusspfiff bestand, das größte Highlight im zweiten Abschnitt war eine Ampelkarte für den Regensburger Paul Gebhard in der 87. Spielminute.



Bei Neudrossenfeld gegen den Würzburger FV durfte man vor allem von zwischen der 39. und 45. Minute nicht blinzeln – denn da sind drei der vier Tore dieser Partie gefallen. Erst gelang Würzburg in der 39. Minute durch Steffen Krautschneider die Führung, doch ein Doppelschlag von Bas Peeters drehte die Partie um 180 Grad zu Gunsten für Neudrossenfeld. Den entscheidenden Treffer zum 3:1-Endstand erzielte Fardin Rabatt in der 79. Spielminute. Es war ein sehr überzeugender Auftritt der Heimmannschaft, die heute verdient die drei Zähler auf ihr Konto verbuchen konnten.









Michael Riester, Trainer SpVgg SV Weiden: "Ein wildes Spiel, als neutraler Zuschauer hätte ich das Spiel abgefeiert, auch wenn es kein Leckerbissen war, aber es ging auf und ab, vier Elfmeter und Spannung bis in die letzte Sekunde. Zu unserem Auftritt heute: Wir waren sehr zerfahren und unruhig im eigenen Spielaufbau und sind nie zu unserem Spiel gekommen. Aber trotzdem verlierst du dann dieses Spiel nicht und beendest das unglaublich starke Jahr mit vier Punkten aus zwei direkten Abstiegsduellen. Ich reduziere meine Jungs sicherlich nicht auf das heutige Spiel, sie haben ein unglaubliches Jahr gespielt, das bleibt!"



Florian Schlicker, Trainer DJK Ammerthal: "Das Spiel ist ein Spiegelbild der ganzen Saison. Wir sind die ersten 10 Minuten sehr gut reingekommen und legen das 1:0 dann wieder selber auf, solche Fehler verfolgen uns leider auch schon die ganze Saison. Danach kommen wir aber super zurück, müssten zur Halbzeit mit 4:1 führen, doch wir lassen wie so oft zu viele Chancen liegen. Die zweite Halbzeit war dann eher ausgeglichen, doch mit dem ersten guten Angriff von Weiden gehen wir wieder in Rückstand. Aber ich muss ein Kompliment an meine Mannschaft aussprechen, wie sie nach so vielen Rückschlägen - nicht nur heute, sondern in der gesamten Saison - wieder aufstehen und den Ausgleich erzielen. Es ist wie so oft, wenn man vorne die Dinger nicht macht und hinten zu leicht bekommt, hat man am Ende des Tages zu wenig Punkte. Doch was die Mannschaft rein von der Energieleistung und von dem Engagement wieder auf den Platz gebracht hat, war echt sensationell. Das macht Spaß zuzusehen und macht uns auch Mut für die Rückrunde."



Shqipran Skeraj, Trainer ATSV Erlangen: "Ein gerechtes Unentschieden. Uns war bewusst, dass der Tabellenplatz von Regensburg absolut nichts aussagt, hatten aber die ersten zehn Minuten trotzdem Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen. Es war ein hitziges und intensives Spiel, es ging 90 Minuten ohne Ruhephasen Hin und Her. Im zweiten Abschnitt hatten beide Mannschaften gute Chancen, um das Spiel zu entscheiden. Meine Jungs haben es heute echt gut gemacht und ich bin stolz darauf, was sie heute geleistet haben. So gehen wir nun in die Winterpause, ich kann meine Jungs nur loben, dort wo sie aktuell stehen, haben sie sich auch verdient!"









Daniel Stöcker, sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld: "Am Ende des Tages ein hochverdienter Sieg für uns. Wir haben insbesondere in der ersten Halbzeit einen sehr dominanten Auftritt hingelegt, ich würde behaupten 75 Prozent Ballbesitz. Würzburg geht dann aus dem Nichts in Führung, doch wir machten zum Glück postwendend den Ausgleich, dass uns natürlich sehr gut getan hat. Im zweiten Durchgang war unser Ballbesitz prozentual nicht mehr ganz so hoch, aber insgesamt war das Tor die einzige wirkliche Chance der Würzburger, wir waren 90 Minuten die klar bessere Mannschaft. Ein sehr wichtiger Sieg für uns. Jetzt steht noch ein schwieriges Auswärtsspiel in Gebenbach an , das müssen wir mit der gleichen Konzentration und Ernsthaftigkeit angehen, dann haben wir mit Sicherheit einen guten Jahresabschluss."



Philipp Eckart, Trainer Würzburger FV: "Heute keine gute Leistung. Folgerichtig verabschieden wir uns gefrustet in die Pause. Diese haben wir jedoch auch nötig. Jetzt heißt es abzuschalten und dann im neuen Jahr die nötigen Punkte zu sammeln."