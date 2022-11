– Foto: Andreas Hannig

Elbmarsch setzt den Lauf fort - Schneverdingen siegt klar Bezirksliga Lüneburg 2: Scharmbeck und Meckelfeld folgen dem Jahn

In der Spitzengruppe der Bezirksliga Lüneburg 2 haben gleich drei Teams keine Punkte erbeuten können. Schneverdingen siegte hingegen klar gegen Borstel-Sangenstedt, Meckelfeld tat sich lange schwer gegen Este. In einer sehr guten Verfassung befindet sich weiterhin die Eintracht Elbmarsch.

Im Spitzenspiel wollte der MTV Borstel-Sangenstedt eigentlich den Rückstand verkürzen. Stattdessen kamen die Gäste deutlich unter die Räder. Mit einem Dreierpack krönte sich Maurice Bahnemann zum Matchwinner, der schon in der zweiten Minute die Hausherren auf die Siegerstraße beförderte. Im zweiten Durchgang holte der Jahn zu einem Doppelschlag aus und festigte damit seine Tabellenführung.

Der VfL Maschen setzt ein Lebenszeichen! Natürlich ist der Weg ans rettende Ufer noch in weiter Ferne, dennoch hat der VfL mal wieder ein Erfolgserlebnis eingefahren. Nach acht Niederlagen am Stück war Moritz Kaufmann der Torschütze, der das Kellerduell gegen Winsen/Luhe entschied. Für die Luhestädter spitzt sich die Krise hingegen weiter zu.

Angriff ist die beste Verteidigung! An dieser Fußball-Floskel bedient sich der SV Bendestorf in dieser Saison. Während der SVB mit seiner Torzahl zu den Spitzenteams der Liga zählt, belegt er in Anbetracht der Gegentore einen Abstiegsplatz. Im Heimspiel gegen Hermannsburg legten die Gastgeber mehrmals vor und entschieden die Partie in der Schlussphase.

Die Serie der SG Scharmbeck-Pattensen ist fast schon unheimlich: Der 3:1-Erfolg gegen den Buchholzer FC war der elfte Sieg aus den letzten elf Spielen. Mit einem Doppelschlag innerhalb einer Zeigerumdrehung entschied Micha Oertzen die Partie zu Gunsten des Favoriten. Nächste Woche will sich die SG beim FC Este für die Hinspiel-Niederlage revanchieren.

Die Moisburger traten die Reise nach Meckelfeld mit ihrem letzten Aufgebot an. Der Aufsteiger überließ dem Favoriten den Ball und lauerte auf Umschaltmöglichkeiten. „Es ist fast alles aufgegangen, wir haben das richtig gut gemacht“, lobte Este-Coach Sven Timmermann. Ibrahima Camara brachte die Gäste zwei Mal in Führung (38., 45.+1), traf zudem noch den Innenpfosten – auch Maximilian Schmidt beförderte die Kugel noch an den Querbalken. Letztlich stand der FCE aber wieder mit leeren Händen da, weil die Schüsse von Christopher Schulze (64.) und Kristopher Kühn (79.) beide unhaltbar abgefälscht wurden. „Uns fehlt im Moment das Spielglück“, sagt Timmermann. „Dennoch muss ich meiner Mannschaft viel Respekt aussprechen, die gegen die Mannschaft der Stunde so eine Leistung abgerufen hat.“

Der MTV Soltau musste sich nach einem 0:2-Rückstand mühsam zurück in die Begegnung arbeiten. Als Hassan-Sascha Turgut in der 87. Minute einen Elfmeter zum Ausgleich versenkte, drohte die Begegnung zu kippen. Vielleicht wurde der MTV mit seinem Oberwasser zu übermütig, zumindest spielte Christopher Lemp mit dem 3:2-Siegtreffer für Eldingen den Spielverderber.

Die Eintracht Elbmarsch bestätigt ihren Lauf und feiert den dritten Sieg im Stück. Nachdem Kenneth Angermann die Deichdicker in Führung beförderte (35.), geriet EE nach einer Ampelkarte in Unterzahl. In der aktuellen Form ließ sich die Eintracht aber nicht beirren und legte durch Nikas Behrens den entscheidenden Treffer zum 2:0 nach (81.).