Eiskalte Nordkehdinger 1. Kreisklasse: Deinste verliert 0:6 gegen Freiburg/Oederquart

Bis zur 35. Minute sah es nicht so aus, als würde dieses Ergebnis zustande kommen. „Es gab eigentlich auf beiden Seiten keine gefährlichen Aktionen“, sagte Deinstes Trainer Michael Stüve. Dann steckten die Gäste durch Fabian Engelhardt stark durch, Olaf Schütt vollendete. Ein fragwürdiger Foulelfmeter besorgte den Nordkehdingern noch vor der Pause die Möglichkeit, auf 0:2 zu erhöhen. Fabian Engelhardt nutzte sie. „Das Ergebnis war bis hierhin nicht verdient. Während die Freiburger ihre Chancen eiskalt nutzten, fehlt uns im Angriff ein Vollstrecker“, so Stüve. Und es sollte noch schlimmer kommen für die Gastgeber. Einen Freistoß faustete Deinstes Keeper Morten Zywko direkt gegen Olaf Schütt, der überhaupt nichts dafür konnte, dass der Ball zum 0:3 ins Netz flog. Die Deinster machten jetzt komplett auf und wurden gnadenlos ausgekontert. Fabian Engelhardt und zweimal Justus Nicolai schraubten das Ergebnis auf 0:6. „Freiburg spielte unaufgeregt und war sehr effektiv. Das Ergebnis ist aber um zwei oder drei Tore zu hoch ausgefallen“, so ein enttäuschter Deinster Trainer. Nach vier Niederlagen in Folge ohne eigenen Treffer sind die Deinster froh, dass jetzt erstmal Pause ist. Mit gerade mal 15 geschossenen Toren in 15 Partien hat die Stüve-Elf immerhin schon 12 Punkte geholt und überwintert nicht auf einem Abstiegsplatz.

Schiedsrichter: Alex Wettern - Zuschauer: -

Tore: 0:1 Olaf Schütt (35.), 0:2 Fabian Engelhardt (45.+1), 0:3 Olaf Schütt (56.), 0:4 Fabian Engelhardt (74.), 0:5 Justus Nicolai (84.), 0:6 Jakob Mahler (89.)