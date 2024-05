Lühes Aufstieg nur noch theoretisch zu verhindern

Die SG Lühe, die mit einem ganzen Buss voller Fans nach Nordkehdinger reiste, hat den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga in der Tasche. Darauf darf man sich bei 12 Punkten und 46 Toren Vorsprung vor dem Drittplatzierten aus Hammah bei noch vier Spielen durchaus festlegen, ohne am Ende daneben zu liegen. Die SG Freiburg/Oederquart versuchte zwar alles, machte aber zu viele Fehler und verlor am Ende verdient mit 2:5.

"Gegen so einen Gegner darfst du dir nicht so viele Fehler erlauben, wie wir. Lühe war auch griffiger, wollte unbedingt gewinnen", sagte Freiburgs Trainer Ernst Hülsen. Das wird er auch aus dem Hinspiel noch wissen, als seine Mannschaft im Alten Land mit 1:10 unterlag. Die erste Halbzeit gehörte eindeutig den Gästen. Zunächst vereitelte Freiburgs Keeper Henk Beckmann zwei gute Einschussmöglichkeiten. Dafür sah er beim 0:1 durch Mario Scheffler nicht ganz so gut aus. "Da zog der aber auch etwas überraschend ab. Vor dem Elfer zum 0:2 war das aus meiner Sicht eine Abseitsposition", so Hülsen. Bis zur Pause hatte seine Elf keine nennenswerten Chancen herausgespielt. Nachdem man sich in der Kabine noch einiges vorgenommen hatte, um im zweiten Durchgang die Wende herbeizuführen, wurden die Bemühungen durch einen weiteren Fehler, diesmal von Timo Schantze, nach einer Stunde gestoppt. Mario Scheffler schnürte den Hattrick und schraubte sein Torkonto auf 43 Treffer. Als Marc Koslowski in einen Querpass der Gäste lief und auf 1:3 verkürzte, kam wieder ein wenig Hoffnung auf. "Wenn wir da das zweite Tor gemacht hätten, wäre etwas drin gewesen. Aber mit dem 1:4, was Lühe über links stark herausspielte, war alles klar", meinte der Freiburger Coach. Eine starke Einzelleistung sorgte immerhin durch Blerim Dudaj, der über links durchging und abschloss, für das 2:4. Lennart Rühle setzte mit einem schönen Freistoßtreffer für den Schlusspunkt. "Auch in der Höhe war das verdient. Lühe steigt zurecht auf und sollte jetzt auch Meister werden. Ein großes Lob an die Lühe-Fans. Die machten ordentlich Stimmung und räumten hinterher sogar wieder auf. Sowas habe ich selten erlebt", so Hülsen, der am Wochenende mit seiner Mannschaft nach Estorf muss. Lühe fährt zum SV Burweg.

Schiedsrichter: Ferhat Hansu (Drochtersen )

Tore: 0:1 Mario Scheffler (17.), 0:2 Mario Scheffler (38. Foulelfmeter), 0:3 Mario Scheffler (59.), 1:3 Marc Koslowski (63.), 1:4 Bennet Wittig (69.), 2:4 Blerim Dudaj (73.), 2:5 Lennart Rühle (84.)