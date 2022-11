– Foto: David Zimmer

Eintracht Ahaus: Wegener und Bolat bleiben an Bord Beim Landesligisten FC Eintracht Ahaus läuft es zufriedenstellend. In der mit einer hohen Leistungsdichte ausgestatteten Staffel 4 rangiert die Truppe unter Chefcoach Frank Wegener aktuell auf Platz 4, in Schlagdistanz zur möglichen Vizemeisterschaft.

Wegener und sein spielender Co-Trainer Cihan Bolat haben daher frühzeitig ihre Verträge bis 2024 verlängert, wie die Lokalpresse "Münsterland Zeitung" berichtet.

Der 40-jährige Wegener geht im kommenden Sommer in seine fünfte Saison bei der Eintracht, nachdem er zuvor bereits Coach der 2. Mannschaft war. Ähnlich lange ist der Ex-Ober- und Regionalliga-Stürmer Bolat dabei. Der 31-Jährige wird in sein viertes Jahr gehen. „In dieser Konstellation macht es einfach Spaß. Wir wollen uns weiter verbessern und die Mannschaft sukzessive verstärken“, so Wegener, der wie Bolat in Ahaus wohnt. Seit kurzem arbeiten beide sogar in derselben Firma, so dass scheinbar alles bestens zusammenpasst.