Ein weiterer Abgang bei den Würzburger Kickers

Die Würzburger Kickers verschlanken weiter den Kader und korrigieren Fehleinschätzungen aus dem Sommer. Joel Ampadu, Anfang Juli erst vom TuS Mechtersheim aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verpflichtet, bricht seine Zelte nach nur einem halben Jahr am Dallenberg wieder ab. Der 22-jährige Offensivmann konnte sich nicht wie erhofft entwickeln und kam insgesamt nur zu zwei Kurzeinsätzen in der Regionalliga Bayern. Der Offensivmann wechselt zum FC Eilenburg in die Regionalliga Nordost, wo er einen Vertrag bis zum Sommer 2026 unterschrieben hat. Einen Testspieleinsatz hat er für den Tabellenvorletzten der Nordost-Staffel bereits absolviert.

Nach Fatih Baca (zum BFC Dynamo) und Elija Härtl (zur DJK Vilzing) ist Ampadu der dritten Winterabgang bei den Würzburger Kickers. "Der Schritt zum FC Eilenburg in die Regionalliga Nordost ist für Joel und seine Entwicklung der richtige. Wir wünschen ihm dabei alles Gute", lässt sich Sportdirektor Sebastian Neumann in einer kurzen und knappen Stellungnahme zitieren.



Das Reservistendasein war letztlich der ausschlaggebende Grund für den Wechsel, wie Joel Ampadu bei seiner Vorstellung in Eilenburg bestätigt: "Ich bin den Würzburger Kickers für das Entgegenkommen zum Wechsel sehr dankbar. Um mich weiterzuentwickeln, muss ich spielen. Diese Gelegenheit sehe ich für mich in Eilenburg. Zudem weiß ich von meinem Bruder, dass die Regionalliga im Nordosten eine sehr gute Liga ist."

Cheftrainer Martin Lanig arbeitet indes weiter intensiv mit der Mannschaft. Am gestrigen Mittwoch fand der erste Härtetest nach der Winterpause statt, nachdem der Aufgalopp gegen den Kreisligisten FC Eibelstadt (10:0) noch recht dankbar war. Bei der Profireserve der TSG Hoffenheim kassierten die Kickers am Mittwochnachmittag eine 1:3-Niederlage. Am kommenden Samstag geht es für die "Rothosen" mit dem Testspiel beim Südwest-Regionalligisten SGV Freiberg weiter.