Ein Trikot für den todkranken Denis - Alle Kicker haben unterschrieben Erste Mannschaft ist in Gedanken bei ihm

Wolfratshausen – Das schwere Schicksal von Denis Klockmann berührt die Spieler der Spielvereinigung (SpVgg) Unterhaching. Die Fußballer des Regionalligisten wollten dem Todkranken ein Geschenk machen: Sie haben alle auf einem personalisiertem Trikot unterschrieben. Das brachte der kaufmännische Referent der SpVgg, Klaus Maier, am Mittwoch in eine Münchner Klinik, in der der 27-Jährige auf der Palliativ-Station liegt.

Trikot, Mannschaftsfoto und Spende

„Ich habe kurz mit ihm sprechen können und ihm das Trikot gezeigt“, berichtete Maier nach seinem Besuch in der Klinik. Denis Klockmann habe kurz gelächelt und sich für das Geschenk bedankt. „Dieser persönliche Moment mit ihm hat mich wirklich sehr gefreut“, so Maier. Er hatte neben dem Trikot auch ein Bild der Ersten Mannschaft mit dem Schriftzug „Lieber Denis, wir sind im Gedanken fest bei Dir! Deine 1. Mannschaft der Spielvereinigung Unterhaching“ sowie eine Spende in Höhe von 500 Euro mit im Gepäck.