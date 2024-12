Ein Spielabbruch und MTV Wünsdorf holt 0:3-Rückstand auf

– Foto: Rene Hofrichter

Am 13. Spieltag der Landesklasse Ost verteidgt die SG Großziethen verteidigte seine Spitzenposition mit einem Last-Minute-Sieg in Eisenhüttenstadt (2:1), während Verfolger Teltower FV mit einem klaren 4:0 gegen FSV Eintracht Königs Wusterhausen beeindruckte. In einer spektakulären Partie trennten sich Grün-Weiß Union Bestensee und MTV Wünsdorf 3:3, nachdem Wünsdorf einen 0:3-Rückstand aufholte. Zudem gab einen Spielabbruch.

Sa., 30.11.2024, 13:00 Uhr FSV Admira 2016 FSV Admira FV Blau-Weiß 90 Briesen FV Blau-Weiß 1 1 Abpfiff Es war eine ausgeglichene Partie mit späten Toren. Jacob Naskrenski brachte die Gäste aus Briesen in der 72. Minute in Führung, doch Daniel Kemnitz glich nur drei Minuten später aus (75.). Beide Teams teilten sich am Ende die Punkte.

---

Der Gastgeber ging durch Adam Moczulski (67.) in Führung, konnte den Vorsprung jedoch nicht über die Zeit bringen. Jens Rocho traf in der Nachspielzeit (90.) zum Ausgleich und sicherte Schöneiche II einen wichtigen Punkt. ---

Ein starker Auftritt des MSV Zossen, der früh durch Philipp Rülicke (3.) und Yahya Ben Nasseur (20.) mit 2:0 in Führung ging. Justin Rusko verkürzte für die Gäste in der 48. Minute, doch Ben Nasseur stellte mit seinem zweiten Treffer (66.) den Endstand her. ---

Ein spektakuläres Spiel, in dem die Hausherren zunächst dominierten. Paul Niesler (13.), Dennis Steffen Gericke (22.) und Gustav Lemke (35.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung. Doch Wünsdorf zeigte Moral: Altayeb Zakaria (55.) und Maximilian Hofmann mit einem Doppelpack (75., 85.) retteten den Gästen ein Unentschieden. ---

Schulzendorf setzte sich in einem umkämpften Spiel knapp durch. Tim Anding erzielte in der 24. Minute die Führung, die Lars Wandrei (72.) für Niederlehme ausgleichen konnte. Doch Anton Zschinschky (84.) brachte die Gäste erneut in Führung. Niederlehmes Lars Hanreich sah in der 41. Minute Rot. ---

Eine beeindruckende Vorstellung des Tabellenzweiten. Leon Scholz eröffnete in der 31. Minute, bevor Joel Bahner mit einem Hattrick (39., 48., 75.) den klaren Sieg für Teltow sicherte. ---