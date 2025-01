Lässt den Geschäftsführer Markus Wolf klein aussehen: Abwehrhüne Lucas Zeller (li.) ist zurück bei Schweinfurt 05. – Foto: 1. FC Schweinfurt 05

Ein Rückkehrer aus Erfurt: Schweinfurt verstärkt sich mit Lucas Zeller Der 24-jährige Innenverteidiger kehrt von Rot-Weiß Erfurt zum FC 05 zurück Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost Regionalliga Bayern Erfurt Schweinfurt Lucas Zeller

Der 1. FC Schweinfurt 05 ist am gestrigen Montag in die Vorbereitung gestartet. Kein Geheimnis war, dass der Tabellenführer der Regionalliga Bayern noch auf der Suche nach Verstärkung für den Defensivbereich war. Grund dafür: Kevin Frisorger hat sich das Schlüsselbein gebrochen und fällt noch für längere Zeit aus. Und jetzt sind die Schnüdel auf der Suche nach Ersatz fündig geworden: Lucas Zeller kommt vom FC Rot-Weiß Erfurt nach Schweinfurt zurück und soll mithelfen, den Traum von der Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga zu realisieren.

Der großgewachsene Innenverteidiger (1,94m) trug bereits in der Saison 2022/23 das Trikot der Schnüdel, ehe ihn sein Weg nach Thüringen zum Traditionsklub Rot-Weiß Erfurt führte. Nun zieht es den 24-Jährigen zurück in die Kugellagerstadt. In den vergangenen 18 Monaten kam Zeller insgesamt 41 Mal für die Erfurter zum Einsatz. Insgesamt hat der gebürtige Hesse in den vergangenen Jahren weit mehr als 100 Regionalliga-Spiele für Erfurt, Schweinfurt und die TSG Hoffenheim II absolviert.

Lucas Zeller freut sich über seine Rückkehr die vertraute Umgebung: "Es fühlt sich sehr gut an wieder beim FC Schweinfurt zu sein. Ich kann es kaum erwarten, erneut vor den Fans im Sachs Stadion alles für die Ziele des Vereins zu geben. Lasst uns alle gemeinsam für Furore sorgen."



Lucas Zeller (2.v.li.) war zuletzt für Rot-Weiß Erfurt. – Foto: Marcel Junghanns