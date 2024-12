Ein neuer Cheftrainer für den FC Töss

Der langjährige Trainer Abramo D'Aversa ( er war im Oktober 2021 zu den Winterthurern zurückgekehrt ) hatte bereit im Oktober nach sieben Niederlagen in Folge seinen Rücktritt gegeben . Für die restlichen Partien der ersten Meisterschaftshälfte übernahm fortan der bisherige Assistent Ertugrul Batir das Zepter.

In Wettswil, Birmensdorf und Bülach als Trainer tätig

Der 49-Jährige war in dieser Funktion schon bei Wettswil-Bonstetten II und Birmensdorf in der 2. Liga tätig. Zuletzt wirkte er in der Juniorenabteilung beim FC Bülach.

In seiner Karriere als Spieler lief Gasic zuvor für Regensdorf sowie Wettswil-Bonstetten auf Stufe 2. Liga interregional und 1. Liga auf.

"Gasic war in all seinen Teams lange mit dabei. Vereinsfunktionäre und Spieler von ihm haben mir nur Positives über ihn berichtet", lässt sich Töss-Sportchef Domenico La Pietra gegenüber dem "Landboten" zum Engagement zitieren.

Auch sonst gibt sich der Sportchef trotz der misslichen sportlichen Lage (der Rückstand auf den womöglich rettenden Rang 11 beträgt 12 Punkte!) zuversichtlich und sagt. "Wir sind überzeugt, dass noch starke Spieler zu uns kommen werden."

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich