Ein kurzer Mannschaftsstreik und weiterhin drohende Insolvenz beim KFC

Klar ist, dass den KFC nennenswerte Fortschritte in der Akquise von Sponsoren wesentlich entlasten würde. Der Einstieg von Thomas Platzers Unternehmen Gangbild GmbH als Hauptsponsor ist weiterhin noch nicht in trockenen Tüchern, zudem bleibt die Brust der KFC-Spieler ohne einen Trikotsponsor weiterhin kahl.

Neuer Spieler ist schon dabei

Es gibt jedoch nicht nur schlechte Nachrichten: Mit Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs am Donnerstags fand sich direkt ein frisches Gesicht im Kader von Chefcoach René Lewejohann. Ex-Bundesligaspieler Hans-Nunoo Sarpei soll ab der Rückrunde für den KFC auflaufen, bis dahin wird er sich schon im Training an seine neuen Teamkollegen gewöhnen dürfen.

Der 26-Jährige brachte es auf zehn Spiele im Fußball-Oberhaus für den VfB Stuttgart und die SpVgg Greuther Fürth. In insgesamt 88 Spielen in den drei höchsten deutschen Spielklassen erzielte der Mittelfeldmann zwei Treffer. Nach einem wohl nur kurzweiligen Engagement bei HJK Helsinki in der laufenden Saison zieht es den Ghanaer nun also zum Krefelder Traditionsklub.

Den zwischenzeitlichen Streik kann das Trainerteam damit dann auch in zusätzliche Ruhetage umfunktionieren. Anders als gewohnt, ist der KFC erst am Montagabend gegen Fortuna Düsseldorf II gefordert. Zuvor besetzt die Football-Nationalmannschaft am Wochenende die Grotenburg.