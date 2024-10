KFC Uerdingen und Krefeld Ravens und einigen sich auf Termin

Trotz der knappen wie späten Niederlage im Grenzlandstadion bei der Zweitvertretung der Gladbacher Borussia am vergangenen Spieltag steht der KFC Uerdingen sportlich gut da. Mit 16 Zählern nach zwölf Spieltagen befindet sich die Mannschaft von KFC-Coach René Lewejohann auf Rang acht in der Regionalliga West und damit als Aufsteiger deutlich besser, als zunächst erwartet.

Weiter geht es für die Mannschaft am kommenden Montag in der Grotenburg gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf, Anstoß ist um 19.30 Uhr. Es ist das vierte Spiel hintereinander gegen eine Reservemannschaft und das Letzte dieser Art in der Hinrunde. Der Grund, warum das Spiel allerdings zu Wochenbeginn ausgetragen wird, ist das Länderspiel der Football-Nationalmannschaft im Zuge der Europameisterschaft, die derzeit stattfindet. Dann trifft das Deutsche Team in der Grotenburg auf die Auswahl aus Schweden.

So dürften die Fußballer am Montagabend einen ramponierten Rasen im Krefelder Stadion vorfinden. Gegen diesen Umstand aber konnten weder die Footballer der Ravens, die als Ausrichter für das Länderspiel fungieren, noch der KFC Uerdingen, der den Platz ebenfalls nutzen muss, etwas ändern. Denn wie Christoph Wittfeld, Geschäftsführer der Krefeld Ravens, auf Nachfrage erklärt, wurde der Termin von der International Federation of American Football (IFAF) vorgegeben. Daher konnten weder die Stadt noch die Vereine den Termin in irgendeiner Weise verlegen.