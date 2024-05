Der TSV Wertingen mit seinem Torjäger David Spizert (rechts) war im Derby bei der SSV Glött nicht zu bremsen. – Foto: Thomas Thiel

Ein klares Statement des TSV Wertingen Bezirksliga-Spitzenreiter gewinnt Derby in Glött mit 6:0 +++ Stätzing bleibt mit Erfolg in Jettingen dran +++ Günzburg jubelt spät

In den Nachholspielen der Bezirksliga Nord haben sich die Top-Teams TSV Wertingen und FC Stätzling keine Blöße gegeben. Während Verfolger Stätzling sich in Jettingen mit 2:0 durchsetzte, zeigten sich die Wertinger im Derby bei der SSV Glött in Torlaune und gewannen 6:0. Eine turbulente Schlussphase gab es in der Partie des FC Günzburg gegen den TSV Gersthofen.

Eine am Ende mehr als klare Angelegenheit war das Derby zwischen der SSV Glött und dem TSV Wertingen. 68 Minuten stand es gerade mal 0:1, doch dann brachen bei den Glöttern alle Dämme.

Zunächst konnten die Blau-Weißen mit „Aushelfer“ Ingo Feistle in der Abwehrreihe dank Kampfeswillen und Laufbereitschaft Paroli bieten. Wertingen nahm das Derby nie auf die leichte Schulter und ging durch Ivan Rasic in Führung. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei einem engen und umkämpften Duell mit spielerischen Vorteilen für die Zusamstädter.

Nach dem Wechsel gelang es dem Underdog dann nicht mehr, die Räume eng zu halten. Die Truppe von Daniel Schneider hingegen drehte nun immer mehr auf. Den Distanzschuss von Marcel Mayr konnte Keeper Trenker gerade noch um den Pfosten lenken (53.). Beim 0:2 bedurfte es freilich der Glötter Unterstützung, als ein Eckball von Christoph Prestel vom Glötter Ben Waidele ins eigene Gehäuse geköpft wurde. Von da an war die Gegenwehr der Gastgeber gebrochen. Der Tabellenführer nutzte die Auflösungserscheinungen der SSV für sich, um durch David Spizert (2), Marcel Mayr und Christoph Müller (78.) auf 6:0 zu erhöhen. (röb) Lokalsport DZ

Schiedsrichter: Alexander Bienert (Fischach) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Ivan Rasic (16.), 0:2 Christoph Prestel (68.), 0:3 David Spizert (73.), 0:4 Marcel Mayr (75.), 0:5 Christoph Müller (79.), 0:6 David Spizert (82.)

Maximlian Lamatsch ist und bleibt die Lebensversicherung des FC Günzburg. Beim 3:2-Sieg gegen den TSV Gersthofen brachte der Torjäger die Donaustädter nicht nur mit 1:0 in Führung, in der letzten Minute entschied er die Partie auch noch mit dem 3:2.

Günzburg stand nach dem 1:0 zunächst tief und sicher, kurz nach der Pause schien die Partie bereits entscheiden. Finn Dorner passte in die Mitte und dort lenkte Gersthofens Florian Gai den Ball aus kurzer Distanz ins eigene Netz. Nichts sprach in dieser Sekunde für eine Zitterpartie. Doch Gersthofen wurde nun offensiver und kamen durch den Kopfball von Kenan Kunalic zum Anschluss, Fabian Bühler verwandelte dann einen Strafstoß zum 2:2. Doch da war ja noch Lamatsch, der nach einer Hereingabe zur Stelle war und flach ins lange Eck traf. (ica) Lokalsport GZ

Schiedsrichterin: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Maximilian Lamatsch (16.), 2:0 Florian Gai (47./Eigentor), 2:1 Kenan Kunalic (63.), 2:2 Fabian Bühler (80./Foulelfmeter), 3:2 Maximilian Lamatsch (90.)