Ein Dreierpacker entscheidet: Große Kulisse bei Kreisoberliga-Derby Harzoberliga +++ Das Duell zwischen dem SV Germania Gernrode und dem FSV Askania Ballenstedt lockt viele Zuschauer von Kevin Gehring · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: MEvert&Verein

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Spitzenspiel, Derby, große Kulisse: In der Harzoberliga wurde das Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Germania Gernrode und dem FSV Askania Ballenstedt am Sonntag zu einem Besucherhit.

Hinter der Absperrung am Spielfeldrand tummelten sich viele Menschen. Offiziell 433 Zuschauer waren dabei, als der aktuelle Tabellenzweite - und heiße Titelanwärter - den Viertplatzierten aus dem sieben Kilometer entfernten Nachbarort empfing.

Toptorjäger der Harzoberliga schnürt Dreierpack zum Derbysieg Auf dem Rasen lieferten sich beide ein hart umkämpftes Duell. Nachdem Gernrode das Hinspiel noch mit 8:2 gewonnen und damit einen famosen Saisonstart gekrönt hatte, ging es im Rückspiel - so wie in den vergangenen Jahren üblich - deutlich enger zu. Der entscheidende Unterschied trug dieses Mal einen Namen: Florian Machemehl. Nach einer guten halben Stunde brachte der Angreifer die Germanen in Führung (32.), nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Marian Müller Weidenbach (53.) wurde Machemehl zum Matchwinner. Mit einem Doppelschlag in der 79. und 80. Minute brachte der 24-Jährige die Gastgeber zum Derbysieg. Mit nun 14 Treffern ist Machemehl zugleich bester Torjäger in der Harzoberliga.