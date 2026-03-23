Ein Dreierpacker entscheidet: Große Kulisse bei Kreisoberliga-Derby

Spitzenspiel, Derby, große Kulisse: In der Harzoberliga wurde das Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Germania Gernrode und dem FSV Askania Ballenstedt am Sonntag zu einem Besucherhit.
Hinter der Absperrung am Spielfeldrand tummelten sich viele Menschen. Offiziell 433 Zuschauer waren dabei, als der aktuelle Tabellenzweite - und heiße Titelanwärter - den Viertplatzierten aus dem sieben Kilometer entfernten Nachbarort empfing.
Auf dem Rasen lieferten sich beide ein hart umkämpftes Duell. Nachdem Gernrode das Hinspiel noch mit 8:2 gewonnen und damit einen famosen Saisonstart gekrönt hatte, ging es im Rückspiel - so wie in den vergangenen Jahren üblich - deutlich enger zu.
Der entscheidende Unterschied trug dieses Mal einen Namen: Florian Machemehl. Nach einer guten halben Stunde brachte der Angreifer die Germanen in Führung (32.), nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Marian Müller Weidenbach (53.) wurde Machemehl zum Matchwinner. Mit einem Doppelschlag in der 79. und 80. Minute brachte der 24-Jährige die Gastgeber zum Derbysieg. Mit nun 14 Treffern ist Machemehl zugleich bester Torjäger in der Harzoberliga.
In der Tabelle bleibt der SV Germania Gernrode damit der Spitze auf den Fersen. Vier Punkte beträgt derzeit der Rückstand auf die Zweitvertretung des SV Westerhausen, die im vergangenen Sommer freiwillig aus der Landesklasse heruntergekommen war.
Allerdings haben die Germanen im Vergleich zur Wolfsberg-Reserve noch drei Partien in der Hinterhand - und damit selbst alle Chancen auf die Meisterschaft. Der Derbysieg gegen Ballenstedt war der elfte Dreier im zwölften Saisonspiel. Mit 61 Treffern und nur zwölf Gegentoren stellt Gernrode sowohl den besten Angriff als auch die beste Defensive der Harzoberliga.
Nach einem dritten und zwei zweiten Plätzen in den vergangenen drei Jahren könnte der SV Germania Gernrode in diesem Jahr reif für den Titel sein.