26:4 Tore nach drei Spielen: Kreisoberligist mit famosem Saisonstart

12:0, 6:2, 8:2 - so lauteten die Ergebnisse des amtierenden Vizemeisters aus den ersten drei Saisonspielen. Mit einer fulminanten Tordifferenz von 26:4 thront Gernrode damit vor den ebenfalls noch verlustpunktfreien Zweitvertretungen des SV Eintracht Osterwieck und des SV Westerhausen.

Auch im Derby im benachbarten Ballenstedt machte die Tormaschine des SV Germania Gernrode keinen Stopp. Zwar hatte Tim Schubert die Askanen vor 270 Zuschauern zunächst früh in Front gebracht (4.), bis zur Pause drehten Tim Maurice Mautner (18.), Tony Steinert (24., 29.) und Henrik Krause (43.) die Partie allerdings schon deutlich zugunsten der Gäste.

Diese ließen auch nach dem Seitenwechsel nicht locker. Malte Stern (47.), Michael Umgelder (53.), Lucas Ullrich (78.) und erneut Mautner (81.) schraubten das Ergebnis - nur kurzzeitig vom zweiten Ballenstedter Treffer durch Sebastian Kraska unterbunden (69.) - weiter in die Höhe. Zum höchsten Derbysieg in der Geschichte der FuPa-Datenerfassung. Und zur Tabellenführung mit einer beeindruckenden Tordifferenz nach drei Spielen.

