Nach sportlichem Klassenerhalt: Landesklassist geht freiwillig runter

Sportlich hatte die Zweitvertretung des SV Westerhausen ihre Hausaufgaben in der abgelaufenen Saison erledigt. Mit 26 Punkten aus 26 Partien hatte die Wolfsberg-Reserve in der Landesklasse 3 schlussendlich nichts mit dem Abstieg zu tun. Dennoch: Nach drei Jahren in der Liga verabschiedet sich die Mannschaft zur neuen Saison freiwillig von der Landesebene.

So erklärte der SV Westerhausen den Rückzug seiner zweiten Mannschaft aus der Landesklasse. Zu diesem Schritt komme es "aufgrund der aktuellen Altersstrukturen" sowie "der Tatsache, dass sich bei vielen Spielern die Prioritäten verschoben haben", begründet der Verein den freiwilligen Gang in die Harzoberliga. Man werde aber fest daran arbeiten, "dass wir mit etwas Anlauf in den nächsten Jahren wieder mit unserer Zweiten in den Landesspielbetrieb kommen", hieß es vom Wolfsberg.

In der Landesklasse 3 steht der SV Westerhausen II damit neben der schon vor einigen Monaten zurückgezogenen TSG Calbe als zweiter Absteiger fest. Und der sportlich abgestiegene SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun könnte auf der Landesebene verbleiben. Denn in der Spielordnung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) heißt es unter Paragraph 23, Absatz 7: "Erklärt ein Verein aus einer der FSA-Spielklassen, der nicht auf einem Abstiegsplatz steht, bis zum 30. 06. den Rückzug der Mannschaft oder beantragt er die Versetzung in eine tiefere Spielklasse, wird der jeweils freiwerdende Platz durch Verringerung der Absteiger in der jeweiligen Staffel ausgeglichen."