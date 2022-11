Eigentor in 90+3! Hagenbüchach verliert spät zwei Punkte

Der SV Hagenbüchach begann das Spiel konzentriert und mit offensiver Spielweise. Die Abwehr der Heimmannschaft stand stabil und ließ kaum ein Zuspiel in den Strafraum zu. In der Folgezeit entwickelte sich ein gutes Kombinationsspiel des SVH. In der 38. Minute führte dann ein Angriff über die Flügel zum Torerfolg. Henrik Pfau hatte sich rechts am Strafraum durchgesetzt und bediente Philipp Roth mit einem genauen Pass. Dieser nahm den Ball an und netzte ihn ins obere linke Eck zum 1:0 ein. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause.