Eick Gerken verlängert beim TSV Byhusen Spielertrainer bleibt auch in der Saison 2023/2024

Der Vorstand des TSV Byhusen kann hinter einer wichtigen Personalie, noch im Kalenderjahr 2022, einen Haken machen. Eick Gerken hat seinen Vertrag verlängert und bleibt auch in der Spielzeit 2023/2024 Spielertrainer beim TSV.

Wie der TSV Byhusen heute auf seinen Social Media Seiten berichtete, bleibt Eick Gerken auch in der kommenden Spielzeit 2023/2024 Trainer des TSV Byhusen. Damit geht der 32-Jährige beim Team aus der 1. Kreisklasse in seine dritte Saison. Im Sommer 2021 übernahm er als Nachfolger von Wolfgang Schaerffer die Position an der Seitenlinie.

In der laufenden Saison spielt sein TSV eine gute Hinrunde. Nach 14 Spielen steht der TSV Byhusen mit 26 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz in der 1. Kreisklasse Nord. Spielertrainer Eick Gerken stand in sieben Spielen selbst auf dem Platz und erzielte drei Treffer für seine Mannschaft.

Am 12. März 2023 startet der TSV mit einem Heimspiel gegen den TSV Basdahl/Volkmarst in die Pflichtspielserie 2023.